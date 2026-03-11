Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Eğer şampiyon olursa tarihe geçecek: Fenerbahçe bir ilk peşinde!

Eğer şampiyon olursa tarihe geçecek: Fenerbahçe bir ilk peşinde!

12:5911/03/2026, Çarşamba
G: 11/03/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig’de 3 puanlı sistemin başladığı günden beri şampiyon olduğu her sezonda son 9 haftaya lider giren Fenerbahçe, bu yılda Galatasaray’ı takibi sürdürüyor. İtalyan hocanın (Tedesco) öğrencileri, 4 puanlık farkı kapatıp kupaya uzanırsa, kulüp tarihinde daha önce görülmemiş bir başarıya imza atacak.

Fenerbahçe, 12 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek için son 9 haftada kritik maçlara çıkacak. Lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler ile ilgili ilginç bir istatistik dikkatleri çekiyor.

Sarı lacivertliler, Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçildiğinden bu yana şampiyon olduğu sezonların son 9 haftasında hep liderlik koltuğunda oturuyordu. Fenerbahçe'nin, bu sezon mutlu sona ulaşması halinde bir ilk yaşanacak. 

Takvim'de yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler son şampiyonluğunda yani 2013-2014 sezonunun son 9 haftasında 8 puan farkla lider durumdaydı.

Yine 2010-2011 sezonunun son 9 haftasında averajla zirvedeydi. 2006-2007 sezonunda son 9 haftada 6 puan farkla ilk sırada yer alan Fenerbahçe, 2004-2005'te ise 2 puan farkla liderlik koltuğunda oturuyordu. 

Sarı-lacivertliler, 2003- 2004, 2000-2001, 1995-1996 ve 1988-1989 sezonlarında 3 puanla farkla ligin zirvesindeydi. Fenerbahçe, bu sezonların hepsinde şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı.

Domenico Tedesco ve öğrencileri bu sezonu şampiyon tamamlarsa bu sezon bir ilk yaşanacak.


#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM: Kademeli emeklilik gelecek mi? 2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik çalışması var mı?