Emre Bol'dan olay iddia: İki milli futbolcu sahada olduğu maça bahis oynadı

Hakemlerle başlayan bahis soruşturması futbolculara da uzandı. 27'si Süper Lig'den olmak üzere toplam 1024 futbolcu bahis oynadığı gerekçesiyle disipline sevk edilirken, yorumcu Emre Bol'dan çarpıcı bir iddia geldi. Bol, iki milli futbolcunun Türkiye-Gürcistan maçına bahis oynadığını ancak bu isimlerin PFDK'ya sevk edilmediğini öne sürdü.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Süper Lig'den 27, 1. Lig'den 77, 2. Lig'den 282, 3. Lig'den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu olmak üzere 1024 futbolcu, bahis soruşturması kapsamında disipline gönderildi.
PFDK'ya sevk edilen Süper Lig oyuncuları arasında Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal da bulunuyor.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Eren Elmalı, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarılırken, çok konuşulacak bir iddia daha ortaya atıldı.
Sky Spor YouTube kanalı yorumcusu Emre Bol, iki milli futbolcunun daha bahis oynadığını ancak bu isimlerin disipline sevk edilmediğini öne sürdü.
Bol, "Türkiye-Gürcistan maçı. Türkiye Milli Takımı'nın iki oyuncusu 'karşılıklı gol' oynuyor bu maça. Sahada olan iki oyuncu. Hangi iki futbolcu Türkiye-Gürcistan maçına 'KG VAR' oynadı?" diye konuştu.
Emre Bol’un bahsettiği Türkiye-Gürcistan maçı 14 Ekim’de oynanmıştı. A Milli Takımımız mücadeleyi 4-1 kazanmıştı.