|
Spor

Emre Mor Fenerbahçe'den ayrıldı: İşte yeni takımı...

20:37 - 13/09/2024 Cuma
Güncelleme: 20:44 - 13/09/2024 Cuma
Yeni Şafak

Transferin kapanmasına saatler kala Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Süper Lig ekibine kiralandı. İşte 26 yaşındaki futbolcunun yeni adresi...

1/ 6

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda kadro planlamasında yer almayan bir oyuncuyla daha yollar ayrıldı.

2/ 6

Transferin kapanmasına saatler kala Emre Mor'un yeni adresi belli oldu.

3/ 6

Fenerbahçe, Süper Lig ekibi Eyüpspor'dan gelen kiralama teklifini kabul etti.

4/ 6

27 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar eflatun-sarılı formayı terletecek.

5/ 6

Geride bıraktığımız sezonun yarısını Karagümrük'te kiralık olarak geçiren Emre Mor, toplamda 21 maça çıkarken 1 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi.

6/ 6

Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyordu.

#Fenerbahçe
#Emre Mor
#Transfer
#Eyüpspor
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
EGM ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?