Emre Mor Fenerbahçe'den ayrıldı: İşte yeni takımı...

Transferin kapanmasına saatler kala Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Süper Lig ekibine kiralandı. İşte 26 yaşındaki futbolcunun yeni adresi...
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda kadro planlamasında yer almayan bir oyuncuyla daha yollar ayrıldı.
Transferin kapanmasına saatler kala Emre Mor'un yeni adresi belli oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig ekibi Eyüpspor'dan gelen kiralama teklifini kabul etti.
27 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar eflatun-sarılı formayı terletecek.
Geride bıraktığımız sezonun yarısını Karagümrük'te kiralık olarak geçiren Emre Mor, toplamda 21 maça çıkarken 1 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi.
Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyordu.