2024 yılında en çok kazanan futbolcuların listesi açıklandı. Listenin en tepesindeki isim, toplamda 285 milyon dolarlık kazancıyla futbol dünyasına damgasını vurdu. İkinci ile arasındaki büyük fark ise dikkat çekiyor. Peki, 2024’te en çok kazanan futbolcu kim? İşte detaylar.
Ünlü ekonomi dergisi Forbes, 2024 yılının en çok kazanan futbolcularını listeledi.
Zirvede büyük bir farkın oluştuğu liste, futbolseverlerin de ilgisini çekti.
İşte listenin tamamı;
Kevin De Bruyne: 39 milyon dolar
Sadio Mane: 52 milyon dolar
Mohamed Salah: 53 milyon dolar
Vinicius Jr.: 55 milyon dolar
Erling Haaland: 60 milyon dolar
Kylian Mbappe: 90 milyon dolar
Karim Benzema: 104 milyon dolar
Neymar: 110 milyon dolar
Lionel Messi: 135 milyon dolar
Cristiano Ronaldo: 285 milyon dolar