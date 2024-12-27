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Zirve değişmedi fark büyüdü! 2024'ün en çok kazanan futbolcuları belli oldu

Zirve değişmedi fark büyüdü! 2024'ün en çok kazanan futbolcuları belli oldu

10:3127/12/2024, Cuma
G: 27/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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2024 yılında en çok kazanan futbolcuların listesi açıklandı. Listenin en tepesindeki isim, toplamda 285 milyon dolarlık kazancıyla futbol dünyasına damgasını vurdu. İkinci ile arasındaki büyük fark ise dikkat çekiyor. Peki, 2024’te en çok kazanan futbolcu kim? İşte detaylar.

Ünlü ekonomi dergisi Forbes, 2024 yılının en çok kazanan futbolcularını listeledi.


Zirvede büyük bir farkın oluştuğu liste, futbolseverlerin de ilgisini çekti.

İşte listenin tamamı;

Kevin De Bruyne: 39 milyon dolar


Sadio Mane: 52 milyon dolar


Mohamed Salah: 53 milyon dolar


Vinicius Jr.: 55 milyon dolar


Erling Haaland: 60 milyon dolar


Kylian Mbappe: 90 milyon dolar


Karim Benzema: 104 milyon dolar


Neymar: 110 milyon dolar


Lionel Messi: 135 milyon dolar


Cristiano Ronaldo: 285 milyon dolar


#Ronaldo
#Messi
#Neymar

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