2024 yılında en çok kazanan futbolcuların listesi açıklandı. Listenin en tepesindeki isim, toplamda 285 milyon dolarlık kazancıyla futbol dünyasına damgasını vurdu. İkinci ile arasındaki büyük fark ise dikkat çekiyor. Peki, 2024’te en çok kazanan futbolcu kim? İşte detaylar.

1 /13 Ünlü ekonomi dergisi Forbes, 2024 yılının en çok kazanan futbolcularını listeledi.



2 /13 Zirvede büyük bir farkın oluştuğu liste, futbolseverlerin de ilgisini çekti.

3 /13 İşte listenin tamamı;

4 /13 Kevin De Bruyne: 39 milyon dolar



5 /13 Sadio Mane: 52 milyon dolar



6 /13 Mohamed Salah: 53 milyon dolar



7 /13 Vinicius Jr.: 55 milyon dolar



8 /13 Erling Haaland: 60 milyon dolar



9 /13 Kylian Mbappe: 90 milyon dolar



10 /13 Karim Benzema: 104 milyon dolar



11 /13 Neymar: 110 milyon dolar



12 /13 Lionel Messi: 135 milyon dolar

