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Erman Toroğlu'dan Mertens'in penaltısı için flaş açıklama: 'Pozisyon hırsızlığı'

Erman Toroğlu'dan Mertens'in penaltısı için flaş açıklama: 'Pozisyon hırsızlığı'

Haber Merkezi
21:369/02/2025, Pazar
G: 9/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşma yarıda kaldı. Mücadelenin 12. dakikasında Mertens'in kazandırdığı penaltı da tartışmalara neden oldu. Eski hakem Erman Toroğlu pozisyonu değerlendirdi.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşma, konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı.

Mücadelenin 12. dakikasında Mertens'in kazandırdığı penaltıyı Erman Toroğlu değerlendirdi.

Toroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hakem olmak kolay iş değil."

"Mertens'i seyredeceksin. Mertens nasıl alıyor penaltıyı. Diğer takımları da oyuncuları da seyredeceksin."

"Bu pozisyon hırsızlığı."

#Galatasaray
#Adana Demirspor
#Erman Toroğlu

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