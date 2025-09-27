Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylı yıldızı kızdıracak sözler: Böyle dokun 6 takla atar

Liverpool idmanındaki güç ve denge çalışmasını izleyen Erman Toroğlu, salı günü oynanacak maç öncesi Galatasaraylı futbolcuyla ilgili gündem olan bir yorumda bulundu.
Galatasaray, Süper Lig'de konuk olduğu Alanyaspor'u Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılarda mücadeleye ilk 11'de başlayan Lucas Torreira, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ikinci yarıya çıkamadı ve yerini Lemina'ya bıraktı.
Teknik direktör Okan Buruk, maç sonu yaptığı açıklamada, Torreira'nın devre arasında ufak bir baygınlık geçirdiğini ve bu nedenle maça devam edemediğini bildirdi.
Ekol TV'de mücadeleyi yorumlayan eski hakem Erman Toroğlu, Torreira'yla ilgili dikkati çeken bir yorumda bulundu.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde konuk edeceği Liverpool'un idmandaki güç ve denge çalışmasını örnek gösteren Toroğlu, "Torreira’ya böyle bir dokun 6 takla atar. İsim veriyorum ya, Torreira 6 takla atar bunda" diye konuştu.