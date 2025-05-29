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Erol Bulut’tan çarpıcı cevap: ‘Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fark…’

Erol Bulut’tan çarpıcı cevap: ‘Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fark…’

15:5329/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Bir dönem Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapan Erol Bulut bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam kendisine yöneltilen "Galatasaray'ı bu sene Fenerbahçe'den ayıran en büyük özellik neydi?" sorusuna çarpıcı bir cevap verdi.

Bir dönem Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapan Erol Bulut, beIN Sports ekranlarında yayınlanan Gün Ortası programının konuğu oldu.


"Galatasaray'ı bu sene Fenerbahçe'den ayıran en büyük özellik neydi?" sorusuna cevap veren Erol Bulut, "Yapılan transferlere baktığımızda, evet Fenerbahçe çok iyi transferler yaptı ama fazla yaptı.


Galatasaray belki o kadar fazla transfer yapmadı ama nokta transferler yaptı. Aradaki en belirleyici farkın bu olduğunu düşünüyorum. Osimhen olsun, Lemine olsun, Sara olsun... Elinizde 30 futbolcu var, çok fazla lider var. 

Bunların hepsi oynamak istiyor. Oynatmadığınızda hoca olarak sıkıntı yaşayacaksınız. Kafanızda bir ilk 11 kuruyorsunuz. Mourinho bu yüzden sürekli ilk 11'i değiştirmek zorunda kaldı.


Fenerbahçe'de çok fazla kaliteli, birinci sınıf futbolcu olması Mourinho'nun dezavantajı oldu. Hocanın herkesi mutlu etmeye çalışması istikrarı bozdu. Galatasaray ise sezonu 16-17 kişiyle geçirdi ve istikrarı korudu" dedi.


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