Ertem Şener açıkladı: Okan Buruk Jose Mourinho'ya böyle gönderme yapacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Kayserispor ile bugün oynanacak şampiyonluk maçında Fenerbahçeli meslektaşı Jose Mourinho'ya bir gönderme yapacağı iddia edildi.
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında bugün sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
En yakın rakibi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde yer alan sarı-kırmızılılar, maçtan en az 1 puanla ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
Galatasaray böylece üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu kazanacak ve formasına 5. yıldızı takacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un derbide gerginlik yaşadığı Fenerbahçeli meslektaşı Jose Mourinho'ya Kayserispor maçında bir gönderme yapacağı iddia edildi.
Beyaz Futbol programı moderatörü Ertem Şener, Kemerburgaz'dan bilgi aldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Okan Buruk bugün şampiyonluğu kesinleştirdikten sonra Mourinho’ya gönderme olarak kameraya laptopu koyacak ve ekranda 5 yıldızlı logo görünecek."
Hatırlanacağı üzere Mourinho, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile oynanan maçta Dzeko'nun iptal edilen golünün ardından yayıncı kuruluş kamerasının önüne laptop koyup pozisyonu izlettirmişti.