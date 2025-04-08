Eski Beşiktaşlı futbolcu Rafa Silva'nın ayrılmak istediğini açıkladı

"Kasımpaşa maçında boş kaleye golü yapamadı. Üstelik pas seçenekleri vardı. Pas verse arkadaşları gol atacak. Ama o kendine çalışıyor, çünkü artık 'Ben Beşiktaş'ta şampiyon olamam, kendimi daha fazla göstereyim, transfer yapayım' diye düşünüyor."