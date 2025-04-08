Eski Beşiktaşlı futbolcu Rafa Silva'nın ayrılmak istediğini açıkladı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu, Kasımpaşa maçı sonrası siyah-beyazlı takımdaki istikrarsız görüntü hakkında konuştu. Başarılı isim, yıldız oyuncu Rafa Silva'nın ayrılmak istediğini de dile getirdi.
Trendyol Süper Lig 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Siyah-beyazlılarda bu sezon alınan istikrarsız sonuçlar dikkat çekerken Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ali Tandoğan, Kasımpaşa maçı sonrası çarpıcı ifadeler kullandı.
Radyospor'a konuşan Tandoğan, takımın en önemli oyuncularından Portekizli yıldız Rafa Silva'nın ayrılık isteği olduğunu dile getirdi.
"Rafa Silva, Galatasaray derbisinde neredeyse 60 metre top sürerek gol atıyor. Göztepe maçında altı pastan boş kaleye vuramıyor."
"Kasımpaşa maçında boş kaleye golü yapamadı. Üstelik pas seçenekleri vardı. Pas verse arkadaşları gol atacak. Ama o kendine çalışıyor, çünkü artık 'Ben Beşiktaş'ta şampiyon olamam, kendimi daha fazla göstereyim, transfer yapayım' diye düşünüyor."
"Ayrılmayı düşünen bir futbolcunun davranışlarını sergiliyor. Eski bir futbolcu olduğum için bunu görebiliyorum"