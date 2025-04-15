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Eski Fenerbahçe teknik direktörü 53 yıl sonra bir ilk başardı!

Eski Fenerbahçe teknik direktörü 53 yıl sonra bir ilk başardı!

11:4915/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’de iki dönem teknik direktörlük yapan Vitor Pereira, Premier Lig’de gündem oldu. Wolverhampton’ı çalıştıran Portekizli teknik adam 53 yıl sonra bir ilki başardı.

İngiltere Premier Lig'de sezonun son 6 haftasına girilirken Liverpool şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor. Ligde gelecek hafta alınacak sonuçlara göre Arne Slot'un ekibi şampiyonluğu garantileyebilir.


33. haftada olmasa bile Liverpool'un 34. haftada şampiyonluğunu garantileme şansı bulunuyor. Ligde şampiyonluk yarışının dışında kümede kalma mücadelesi de devam ederken Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, büyük bir avantaj yakaladı.

Ligin ilk bölümünde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör değişimine giden ve Gary O'Neil'la yollarını ayıran Wolverhampton, göreve Vitor Pereira'yı getirmişti.


İlk 3 maçında iki galibiyet alan Pereira, sonrasında 4 maçlık bir yenilgi serisi yaşadı. Arka arkaya alınan yenilgilerin ardından Wolverhampton oynadığı 9 maçta sadece 3 kez puan kaybetti.

Bu süreçte 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Wolves, topladığı puanlarla küme düşme hattından uzaklaştı.


Premier Lig'in 32. haftasında sahasında Tottenham'ı yenen Vitor Pereira'nın ekibi, galibiyet serisini 4 maça yükseltti ve puanını 35 yaparak küme düşme hattıyla puan farkını 14'e çıkardı.


53 YIL SONRA BİR İLK!

Vitor Pereira, bu galibiyetle kulüp tarihinde 53 yıl sonra ilki başardı. Wolves, 1972'den sonra İngiltere'nin en üst düzey liginde 4 maçlık seri yakaladı. Pereira aynı zamanda Premier Lig tarihinde Wolverhampton'la bunu başaran ilk teknik direktör olarak kayıtlara geçti.


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