Eski Fenerbahçeliden şaşırtan yorum: ‘Manchester City'ye transferi beni hiç şaşırtmaz’

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Nijeryalı stoper vatandaşı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Nottingham Forest'ın Nijeryalı sağ beki Ola Aina'nın adı Manchester City ile anılmaya devam ediyor. City'nin, Aina'yı gelecek yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için teklif hazırladığı ileri sürüldü.
Africa Foot'un haberine göre; Nottingham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcu, takımıyla yeni bir anlaşma yapmaya yanaşmaması nedeniyle Manchester City'ye bonservis bedelsiz olarak transfer olabilecek.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın, Milan'a kiralık olarak gönderilen ve İtalyan kulübü tarafından sezon sonunda 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun devreye sokulması düşünülen Kyle Walker'ın boşluğunu Ola Aina ile doldurmayı planladığı belirtildi.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Nijeryalı eski futbolcu Joseph Yobo, vatandaşı Ola Aina'nın Manchester City tarafından transfer edilme olasılığını değerlendirdi ve bunun "ustaca bir hamle" olacağını dile getirdi.
Yobo, Africa Foot'a yaptığı açıklamada "Aina şu anda Premier Lig'deki en iyi üç sağ bek oyuncusundan biri ve Manchester City'ye katılması beni hiç şaşırtmaz. Bu hem oyuncu hem de Manchester City için ustaca bir hamle olacaktır.
Çok etkili bir defans oyuncusu ama aynı zamanda çok iyi bir forvet. Guardiola da beklerinde bunu arıyor. Aina ayrıca dünyanın en iyi hocasıyla çalışarak oyununu da geliştirecektir." diye konuştu.
Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra bir dönem Nijerya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak da görev yapan Yobo, "Dürüst olmak gerekirse, bu durum Nijerya için iyi bir haber olurdu. Bu hamlenin tek olumsuz yanı ise Nottingham Forest'ın önemli bir varlığını bedelsiz kaybetmesi olacak." ifadelerini kullandı.