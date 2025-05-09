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Eski Galatasaraylı yıldıza hırsızlık şoku: O anlar kameraya yansıdı!

Eski Galatasaraylı yıldıza hırsızlık şoku: O anlar kameraya yansıdı!

09:299/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray’dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih’e transfer olan Saha Boey, Şampiyonlar Ligi maçı sonrası aracında hırsızlık şoku yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal, Parc des Princes'te karşılaştı.


PSG'nin kazandığı maçı izlemek için Bayern Münih'in yıldızlarından Sacha Boey da tribünde yerini aldı.


Maç çıkışında arabasına binmeye çalışan Boey'un etrafını taraftarlar sardı. Fransız yıldız aracına bindikten sonra bir taraftar, oyuncunun şapkasını çaldı.


Boey'un şaşkınlığı hırsızlık anını çeken kişinin kameralara yansıdı.


Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Boey, "Şapkayı geri getir arkadaşım" yazdı.


Sacha Boey'un şapkasının çalınması kameralara böyle yansıdı

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