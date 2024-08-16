Eski hakemler Icardi'nin gol pozisyonu için ne dedi, Torreira faul yaptı mı?

ESKİ HAKEMLER ICARDİ'NİN GOL POZİSYONU İÇİN NE DEDİ?





Deniz Ateş Bitnel: "Icardi'nin attığı gol öncesi, Torreira'nın rakibe bir faulü var. Atak başlangıç fazı faul olduğu için VAR müdahalesi ve gol iptali doğru.”