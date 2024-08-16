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Spor

Eski hakemler Icardi'nin gol pozisyonu için ne dedi, Torreira faul yaptı mı?

22:56 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 23:13 - 16/08/2024 Cuma
Yeni Şafak

Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada Mauro Icardi'nin attığı gol faul gerekçesiyle iptal edildi. Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun VAR incelemesinin ardından verdiği karar gündem oldu. Pozisyonun detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

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Sarı-kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrılarak ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

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Galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59. dakikada Barış Alper Yılmaz attı.

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Sarı-kırmızılılar Mauro Icardi'nin attığı golle skoru 3-1 getirdi fakat gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Pozisyonda verilen karar sosyal medyada gündem oldu.

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Hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR incelemesinin ardından Torreira'nın pozisyon öncesi faul yaptığını belirterek golü iptal etti.

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Galatasaray'ın verilen karar sonrası sosyal medya paylaşımı.

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ESKİ HAKEMLER ICARDİ'NİN GOL POZİSYONU İÇİN NE DEDİ?


Deniz Ateş Bitnel: "Icardi'nin attığı gol öncesi, Torreira'nın rakibe bir faulü var. Atak başlangıç fazı faul olduğu için VAR müdahalesi ve gol iptali doğru.”

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Ahmet Çakar: “Bu akşam hakem, Icardi’nin buz gibi golünü yedi.”

#Galatasaray
#TÜMOSAN Konyaspor
#Trendyol Süper Lig
#Mauro Icardi
17 dakika önce
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