Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Eski hakemler o pozisyonu değerlendirdi: Golden önce ihlal var mı?

Eski hakemler o pozisyonu değerlendirdi: Golden önce ihlal var mı?

08:1227/09/2025, Cumartesi
G: 27/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Alanyaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 7’de 7 yaptı. Kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atan sarı-kırmızılılar 21 puanla namağlup liderliğini sürdürdü. ‘Trio’ programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. İşte detaylar.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında konuk olduğu Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek ligde 7'de 7 yaptı.


Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan Icardi, bu sezon ligde çıktığı 6. maçında 5. kez fileleri havalandırdı.


Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynadı.


Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla kulüp tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Aslan, Alanya karşısında aldığı galibiyetle, ligde 7. maçından da galibiyet ayrıldı ve kulüp tarihinde en iyi sezon başlangıcını yaptı.


Galatasaray, ligde 21 puanla namağlup liderlik koltuğunda bulunuyor.


Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Alanyaspor-Galatasaray maçında çalınan düdükleri yorumladılar.


Deniz Çoban: Taçtan sonra top dönüyor, dolaşıyor. Hiç el değiştirmedi. Zorbay Küçük bu pozisyona hazırlanmış fakat yardımcı hakem hazırlanmamış. Bu karar doğruysa da ezbere çıkmış bir karar. Çok emin olamamakla birlikte hatalı taç gibi duruyor.


Bahattin Duran: Yardımcı hakemin asli görevi taç atışında ayakları kontrol etmek. Neden geride duruyor. Sevabıyla günahıyla yardımcı hakeme ait olması gereken bir pozisyon. Ama ne yazık ki yardımcı hakem oraya bakmıyor.


Bülent Yıldırım: Sevabıyla günahıyla hakem ekibine ait bir karar.


#Galatasaray
#Alanyaspor
#Trio
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro müjdesine sıra geldi: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...