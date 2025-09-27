Eski hakemler o pozisyonu değerlendirdi: Golden önce ihlal var mı?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Alanyaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 7’de 7 yaptı. Kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atan sarı-kırmızılılar 21 puanla namağlup liderliğini sürdürdü. ‘Trio’ programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. İşte detaylar.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında konuk olduğu Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek ligde 7'de 7 yaptı.
Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan Icardi, bu sezon ligde çıktığı 6. maçında 5. kez fileleri havalandırdı.
Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynadı.
Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla kulüp tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Aslan, Alanya karşısında aldığı galibiyetle, ligde 7. maçından da galibiyet ayrıldı ve kulüp tarihinde en iyi sezon başlangıcını yaptı.
Galatasaray, ligde 21 puanla namağlup liderlik koltuğunda bulunuyor.
Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Alanyaspor-Galatasaray maçında çalınan düdükleri yorumladılar.
Deniz Çoban: Taçtan sonra top dönüyor, dolaşıyor. Hiç el değiştirmedi. Zorbay Küçük bu pozisyona hazırlanmış fakat yardımcı hakem hazırlanmamış. Bu karar doğruysa da ezbere çıkmış bir karar. Çok emin olamamakla birlikte hatalı taç gibi duruyor.
Bahattin Duran: Yardımcı hakemin asli görevi taç atışında ayakları kontrol etmek. Neden geride duruyor. Sevabıyla günahıyla yardımcı hakeme ait olması gereken bir pozisyon. Ama ne yazık ki yardımcı hakem oraya bakmıyor.
Bülent Yıldırım: Sevabıyla günahıyla hakem ekibine ait bir karar.