Eski milli golcüden En Nesyri hakkında transfer açıklaması: ‘Bir sonraki adresi…’

En-Nesyri'nin büyük bir zihinsel güce sahip olduğunu aktaran Bassir, "Fas Milli Takımı ve Fenerbahçe'de karşılaştığı eleştiriler ve baskılar yoğundu. Kendisine inanan hocaları Mourinho ve Regragui'nin desteğiyle bunların üstesinden geldi ve dünya klasında bir forvet olduğunu kanıtladı" dedi.



