Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Eski milli golcüden En Nesyri hakkında transfer açıklaması: ‘Bir sonraki adresi…’

Eski milli golcüden En Nesyri hakkında transfer açıklaması: ‘Bir sonraki adresi…’

15:5617/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fas milli takımının efsane isimlerinden Salaheddine Bassir, Fenerbahçeli golcü oyuncu En Nesyri hakkında çarpıcı bir transfer yorumunda bulundu. Eski golcü Faslı vatandaşının bir sonraki adresini işaret etti. Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Sevilla'dan 19.5 milyon euroya transfer ettiği Youssef En-Nesyri 42 maçta 26 gol, 5 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.


Kış transfer döneminde Al-Nassr'ın ciddi şekilde ilgilendiği En-Nesyri'ye sürpriz bir transfer tavsiyesi geldi.


AfricaFoot'a konuşan Fas Milli Takımı'nın eski golcüsü Salaheddine Bassir, En-Nesyri'yle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.


En-Nesyri'nin büyük bir zihinsel güce sahip olduğunu aktaran Bassir, "Fas Milli Takımı ve Fenerbahçe'de karşılaştığı eleştiriler ve baskılar yoğundu. Kendisine inanan hocaları Mourinho ve Regragui'nin desteğiyle bunların üstesinden geldi ve dünya klasında bir forvet olduğunu kanıtladı" dedi.


En-Nesyri'nin sezona kötü başladığını belirten eski golcü, "Ancak Mourinho'nun desteğiyle geri döndü ve ideal bir forvet olduğunu kanıtladı. Her forvette olmayan bir özelliği var; Hücum aksiyonlarının yanı sıra defansta da takım arkadaşlarına destek oluyor" ifadelerini kullandı.


"En-Nesyri bu yaz Fenerbahçe'den ayrılmalı mı?" sorusunu yanıtlayan Bassir, "Son dönemde kendisine gelen teklifler En-Nesyri'nin sıradan bir forvet olmadığını doğruluyor.

Kendisine İngiltere Premier Lig'i seçmesini tavsiye ediyorum çünkü dünyanın en çok izlenen ligi orası ve henüz genç olduğu için kendisini geliştirebilir. Önümüzdeki 5 yıl boyunda üst seviyede futbol oynayabilir" şeklinde konuştu.



En-Nesyri'nin Suudi Arabistan'a gitmemesini uman eski golcü, "Umarım Suudi ligine sırtını döner. Cristiano Ronaldo, Riyad Mahrez, Sadio Mane ve belki ileride Mohamed Salah gibi büyük oyuncular olmasına rağmen İngiltere ona daha fazla güç katacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.


#En Nesyri
#Salaheddine Bassir
#Fenerbahçe

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AUZEF bahar dönemi sınavı takvimi İstanbul Üniversitesi tarafından açıklandı: İşte bahar dönemi vize, final, telafi ve mezuniyet üç ders sınav tarihleri