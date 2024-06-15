EURO 2024’te bugün toplam 3 maç oynanacak. Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği 2024 Avrupa Şampiyonası dün akşam Almanya - İskoçya maçı ile start verdi. Almanya 10 kişi kalan rakibini 5-1’lik skorla fark mağlup etti. Bugün ise A grubunda tek maç, B grubunda iki maç oynanacak. Peki, EURO 2024’te bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte Avrupa Şampiyonası 15 Haziran Cumartesi günün maç programı.

1 / 8 Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği EURO 2024 dün akşam Almanya - İskoçya maçı ile başladı.



2 / 8 Almanya turnuvanın açılış maçında rakibini 5-1’lik skorla mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.



3 / 8 Goller dakika 10’ Florian Wirtz, 19’ Jamal Musiala, 45’ Kai Havertz (pen.), 68’ Niclas Füllkrug, 87’ Antonio Rüdiger (k.k.), 90’ Emre Can’dan geldi.

4 / 8 EURO 2024’te bugün toplamda 3 maç oynanacak.

5 / 8 EURO 2024’TE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Euro 2024'te günün programı şu şekilde;

6 / 8 A Grubu 16:00 Macaristan - İsviçre (TRT 1)



7 / 8 B Grubu 19:00 İspanya - Hırvatistan (TRT 1)

