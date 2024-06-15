EURO 2024’te bugün toplam 3 maç oynanacak. Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği 2024 Avrupa Şampiyonası dün akşam Almanya - İskoçya maçı ile start verdi. Almanya 10 kişi kalan rakibini 5-1’lik skorla fark mağlup etti. Bugün ise A grubunda tek maç, B grubunda iki maç oynanacak. Peki, EURO 2024’te bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte Avrupa Şampiyonası 15 Haziran Cumartesi günün maç programı.
Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği EURO 2024 dün akşam Almanya - İskoçya maçı ile başladı.
Almanya turnuvanın açılış maçında rakibini 5-1’lik skorla mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.
Goller dakika 10’ Florian Wirtz, 19’ Jamal Musiala, 45’ Kai Havertz (pen.), 68’ Niclas Füllkrug, 87’ Antonio Rüdiger (k.k.), 90’ Emre Can’dan geldi.
EURO 2024’te bugün toplamda 3 maç oynanacak.
EURO 2024’TE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Euro 2024'te günün programı şu şekilde;
A Grubu
16:00 Macaristan - İsviçre (TRT 1)
B Grubu
19:00 İspanya - Hırvatistan (TRT 1)
22:00 İtalya - Arnavutluk (TRT 1)