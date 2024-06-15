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Spor

Bugün hangi maçlar var? 2024 Avrupa Şampiyonası 15 Haziran Cumartesi Günün Maç Programı

10:03 - 15/06/2024 Saturday
Yeni Şafak

EURO 2024’te bugün toplam 3 maç oynanacak. Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği 2024 Avrupa Şampiyonası dün akşam Almanya - İskoçya maçı ile start verdi. Almanya 10 kişi kalan rakibini 5-1’lik skorla fark mağlup etti. Bugün ise A grubunda tek maç, B grubunda iki maç oynanacak. Peki, EURO 2024’te bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte Avrupa Şampiyonası 15 Haziran Cumartesi günün maç programı.

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Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği EURO 2024 dün akşam Almanya - İskoçya maçı ile başladı.


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Almanya turnuvanın açılış maçında rakibini 5-1’lik skorla mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.


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Goller dakika 10’ Florian Wirtz, 19’ Jamal Musiala, 45’ Kai Havertz (pen.), 68’ Niclas Füllkrug, 87’ Antonio Rüdiger (k.k.), 90’ Emre Can’dan geldi.

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EURO 2024’te bugün toplamda 3 maç oynanacak. 

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EURO 2024’TE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Euro 2024'te günün programı şu şekilde;

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A Grubu

16:00 Macaristan - İsviçre (TRT 1)


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B Grubu

19:00 İspanya - Hırvatistan (TRT 1)


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22:00 İtalya - Arnavutluk (TRT 1)

#EURO 2024
#Avrupa Şampiyonası
#A grubu
#Almanya
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