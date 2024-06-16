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Spor

Bugün hangi maçlar var? 2024 Avrupa Şampiyonası 16 Haziran Cumartesi Günün Maç Programı

09:54 - 16/06/2024 Pazar
Güncelleme: 09:54 - 16/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

EURO 2024’te bugün toplam 3 maç oynanacak. 15 Haziran Cumartesi günü A Grubu'nda İsviçre Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. B Grubu'nda ise İspanya Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti. Günün kapanış maçında İtalya Arnavutluk'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Bugün ise D Grubu'nda tek maç, C Grubu'nda iki maç oynanacak. Peki, EURO 2024’te bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte Avrupa Şampiyonası 16 Haziran Cumartesi günün maç programı.

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EURO 2024'ün ikinci gününde A Grubu'nda İsviçre Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.

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B Grubu'nda İspanya Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.

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İtalya ise Arnavutluk'u 2-1'lik skorla geçti.

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EURO 2024’te bugün toplamda 3 maç oynanacak. 

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EURO 2024’TE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Euro 2024'te günün programı şu şekilde;


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D Grubu

16.00 Polonya - Hollanda (TRT 1)

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C Grubu

19.00 Slovenya - Danimarka (TRT 1)

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22.00 Sırbistan - İngiltere (TRT 1)

#EURO 2024
#Avrupa Şampiyonası
#A grubu
#Almanya
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