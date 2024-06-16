EURO 2024’te bugün toplam 3 maç oynanacak. 15 Haziran Cumartesi günü A Grubu'nda İsviçre Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. B Grubu'nda ise İspanya Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti. Günün kapanış maçında İtalya Arnavutluk'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Bugün ise D Grubu'nda tek maç, C Grubu'nda iki maç oynanacak. Peki, EURO 2024’te bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte Avrupa Şampiyonası 16 Haziran Cumartesi günün maç programı.

1 / 8 EURO 2024'ün ikinci gününde A Grubu'nda İsviçre Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.

2 / 8 B Grubu'nda İspanya Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.

3 / 8 İtalya ise Arnavutluk'u 2-1'lik skorla geçti.

4 / 8 EURO 2024’te bugün toplamda 3 maç oynanacak.

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EURO 2024’TE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Euro 2024'te günün programı şu şekilde;



6 / 8 D Grubu 16.00 Polonya - Hollanda (TRT 1)

7 / 8 C Grubu 19.00 Slovenya - Danimarka (TRT 1)