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Spor

EURO 2024'te reytingi en yüksek genç futbolcular açıklandı: Arda Güler yıldızları geride bıraktı!

18:07 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 18:08 - 11/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak

İstatistiklerin yer aldığı spor sayfası Sofascore, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) reytingi en yüksek genç oyuncuları belirledi. Milli oyuncumuz Arda Güler, birçok yıldızı geride bırakarak listenin ilk 5'inde yer aldı. İşte o sıralama...

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Spor sayfası Sofascore, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) yarı final maçlarının ardından reytingi en yüksek genç oyuncuları belirledi.

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Milli futbolcumuz Arda Güler, dünya yıldızlarını geride bırakarak dördüncü sırada yer aldı. İşte o sıralama;

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10) 6.93 - Kobbie Mainoo - İngiltere

4/ 12

9) 7.03 - Georgiy Sudakov - Ukrayna

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8) 7.12 - Xavi Simons - Hollanda

6/ 12

7) 7.14 - Nico Williams - İspanya

7/ 12

6) 7.30 - Bart Verbruggen - Hollanda

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5) 7.35 - Lamine Yamal - İspanya

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4) 7.36 - Arda Güler - Türkiye

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3) 7.38 - Jude Bellingham - İngiltere

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2) 7.40 - Jamal Musiala - Almanya

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1) 7.42 - Florian Wirtz - Almanya

#Türkiye
#EURO 2024
#Arda Güler
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