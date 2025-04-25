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Eyüpspor'da oyuncular Galatasaray maçı öncesi kazan kaldırdı! Protesto hazırlığı var

Eyüpspor'da oyuncular Galatasaray maçı öncesi kazan kaldırdı! Protesto hazırlığı var

11:5525/04/2025, Cuma
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak. Bu mücadele öncesi Eyüpsporlu futbolcuların protestoya hazırlandığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Eyüpspor'da çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

HT Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor'da kulüp, futbolculara bir süredir ödeme yapmıyor.

Maaşların ödenmemesinin yanı sıra primlerin de oldukça geç hesaplara yatırıldığı ifade edildi.

Bu nedenle bazı futbolcuların sıkıntı çektiği ve antrenmana çıkmayarak durumu protesto edebilecekleri aktarıldı.

Eyüpspor'un Galatasaray'ı sahasında ağırlayacağı mücadele 27 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.


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