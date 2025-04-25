Eyüpspor'da oyuncular Galatasaray maçı öncesi kazan mı kaldırdı? Kulüpten açıklama geldi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak. Bu mücadele öncesi Eyüpsporlu futbolcuların protestoya hazırlandığı öne sürüldü. Kulüpten de konuya ilişkin açıklama geldi. İşte ayrıntılar...
Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Eyüpspor'da çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.
HT Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor'da kulüp, futbolculara bir süredir ödeme yapmıyor.
Maaşların ödenmemesinin yanı sıra primlerin de oldukça geç hesaplara yatırıldığı öne sürüldü.
Bu nedenle bazı futbolcuların sıkıntı çektiği ve antrenmana çıkmayarak durumu protesto edebilecekleri aktarıldı.
Kulüp yalanladı
Öte yandan Eyüpspor yaptığı açıklama ile bu iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Eyüpspor'un Galatasaray'ı sahasında ağırlayacağı mücadele 27 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.