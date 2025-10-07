Yeni Şafak
Fenerbahçe 30 milyon euro teklifi reddetmişti: Yıldız futbolcu yeni sezonda kayıplarda!

10:157/10/2025, Salı
Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon 19.5 milyon Euro’ya transfer ettiği yıldız futbolcu son 5 maçtaki etkisiz performansıyla eleştiri bombardımanına tutuldu.

Fenerbahçe'nın geçtiğimiz sezon yaklaşık 20 milyon euroya kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En Nesyri son dönemdeki etkisiz performansıyla eleştiri oklarının hedefinde.


28 yaşındaki futbolcu son oynanan 5 resmi maçta beklentilerin çok uzağında kaldı.


Söz konusu periyotta Kasımpaşa, Dinamo Zagreb, Antalyaspor, Nice ve Samsunspor'a karşı forma giyen En Nesyri sahada bir hayalet gibi dolaşıp takımına gol veya asist katkısında bulunamadı. 

5 maçta ortalama maç başına 15.2 kez topla buluşan En Nesyri rakip ceza sahasında ise maç başına ortalama 2 kez topla buluşabildi.


Söz konusu karşılaşmalarda 2 kez isabetli şut çeken yıldız golcü Nice, Dinamo Zagreb ve Kasımpaşa maçlarında çerçeveyi bulamadı.


En Nesyri 5 maçın toplamında ise 0.36 gol beklentisiyle oynadı.


#Fenerbahçe
#Youssef En Nesyri
#Süper Lig
