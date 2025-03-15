Fenerbahçe Adana Demirspor'un genç yeteneğini transfer etti: Lisansı çıkartıldı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un genç yeteneğini transfer etti ve lisansını çıkardı.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde devam ediyor.
Sarı lacivertli kulüp, genç oyuncu transferleri de yaparak kadrosunu gelecek için güçlendirmeyi planlıyor.
Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Adana Demirspor'un kapısını çalmıştı.
Fenerbahçe, Adana Demirspor U-14 Takımı'nda forma giyen Deniz Demirci'yi kadrosuna kattı.
Sarı lacivertli takım, genç oyuncunun lisansını da çıkarttı.