Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan imza kampanyası ile ilgili sert açıklama: 'Ciğeri beş para etmez'

"Camiamızın sesine kulak verip eylül ayında kongre kararı almışken spor tarihinde bugüne kadar hiç yaşanmamış itibar suikasti camiamızı kaosa sürüklemekten başka hiçbir anlam taşımamaktadır. Biz sağlam duruyoruz. Bizi bu yıkamaz. Bu vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmez insanların saldırılarına karşı niye dik duruyoruz, bu saldırılara camiamıza kapıya açarsak hiçbir zaman kapayamayız ve bizden sonra gelecek başkanlar bu riskin altında olacaktır."