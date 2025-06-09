Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan imza kampanyası ile ilgili sert açıklama: 'Ciğeri beş para etmez'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, imza kampanyasıyla ilgili de sert sözler kullandı.
Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki bayramlaşma töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu.
Ali Koç konuşmasında Fenerbahçe'deki seçim süreci ve imza kampanyasına değindi. Başkan Koç'un açıklamaları şu şekilde:
"Özlemini duyduğumuz şampiyonluğa hep beraber ulaşacağız. Bunun için en önemli şey duygu birliği. Şampiyonluk sadece kadroyla, taktikle, sistemle değil gönül bağıyla kazanılır."
"Son zamanlarda bu sistematik saldırıların konsorsiyum halinde yapanlardan bir şeyler duyuyoruz. 'Fenerbahçe halktır, siz değilsiniz' gibi. Fenerbahçe halktır, bizler de o halkın oylarıyla seçilmiş kişileriz."
"Kongre üyelerimizin seslerini duyuyuruz ve gayet iyi anlıyoruz. Özellikle sosyal medya üzerinden gerçeklerin çarpıtılarak, kamuoyunun bilinçli bir şekilde yanıltıldığını ve camiamızın güven duygusunun sarsılmaya çalışıldığını üzüntü ve endişeyle izliyoruz."
"Camiamızın sesine kulak verip eylül ayında kongre kararı almışken spor tarihinde bugüne kadar hiç yaşanmamış itibar suikasti camiamızı kaosa sürüklemekten başka hiçbir anlam taşımamaktadır. Biz sağlam duruyoruz. Bizi bu yıkamaz. Bu vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmez insanların saldırılarına karşı niye dik duruyoruz, bu saldırılara camiamıza kapıya açarsak hiçbir zaman kapayamayız ve bizden sonra gelecek başkanlar bu riskin altında olacaktır."
"Fenerbahçe camiasının aklı selim insanlarına sesleniyorum. Bu yöntem ne kadar demoktratik olursa olsun bekası ve geleceği açısından uygun değildir."
"Fenerbahçe'nin sahibi taraftarlarımız ve genel kurul üyelerimizdir. Bu kararların verileceği yer ise eylül ayında gerçekleştireceğimiz kongremizdir. Biz üyelerimizin sağduyusuna, basiretine ve her şeyden önemlisi Fenerbahçe aşkına güveniyoruz. O güne kadar bizler sorumluluklarımızı yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. Yeni sezon başlayana kadar borçsuz ve finansal bağımsız Fenerbahçe'yi hep birlikte kutlayacağız."