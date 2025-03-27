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Fenerbahçe Beko NBA'ye katılıyor: Tarihi hamle

Fenerbahçe Beko NBA'ye katılıyor: Tarihi hamle

Haber Merkezi
14:5827/03/2025, Perşembe
G: 27/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Real Madrid, Bayern, Barcelona gibi takımların ardından Fenerbahçe kulübü de NBA’ın Avrupa Ligi’ne sıcak bakmaya başladı ve lige katılmayı değerlendiriyor.

Fenerbahçe Beko, tarihi bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Encestando web sitesi Real Madrid ve Barcelona'nın ardından Paris Saint Germain ve Fenerbahçe'nin de NBA'in Avrupa'da kurmak istediği lige katılmayı planladığını iddia etti.

Le Parisien, PSG'nin hissedarları arasında Kevin Durant'ın da bulunduğu ve Michael Jordan'ın yatırım markası Jordan Brand ile Fransız kulübünün bağlantılarının bulunduğu belirtti.

Real Madrid, Bayern, Barcelona gibi takımların da NBA Avrupa Ligi'ne katılmak istediği öğrenildi.

Çok büyük bir yatırım gerektirdiği için NBA'in Avrupa ligi oluşumunda büyük yatırımcılar ve yüksek seyirci kapasitesine sahip futbol kulüplerinin basketbol şubelerini tercih ettiği belirtiliyor.

Bu 5 takımın NBA Avrupa Ligi'ne geçmesi halinde Euroleague büyük ölçüde zayıflayacak.

Haber Global'de yer alan bilgilere göre; ayrıca FIBA Avrupa'nın kendi organizasyonlarında derece yapan takımların en az 1 sezon NBA Avrupa Ligi'nde mücadele etmesi için baskı yaptığı da belirtiliyor.

#NBA
#Fenerbahçe Beko
#PSG

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