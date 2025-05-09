Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili olay sözler: İki futbolcunun kalbiyle aklı çelişti

Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Yıldırım, "Fenerbahçeliler, oyuncularımın, 'Samsun'da Galatasaray'a maçı verdiler' düşüncesiyle hareket ettikleri için ben de aynı mantığı güderek, Fenerbahçe için aynı şeyi söyleyebilirim. Talisca ve Cenk'in kalpleri ile beyinleri arasında bir çelişkiye düştüklerini söyleyebilirim. Talisca ve Cenk Beşiktaş karşısında etkisiz kaldı. Fenerbahçe bana göre kendi eliyle 3 puanı Beşiktaş'a verdi. Gördük ki Fenerbahçe gerçekten takım olarak bu sene şampiyonluğu hak etmemiş" ifadelerini kullandı.