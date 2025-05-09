Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili olay sözler: İki futbolcunun kalbiyle aklı çelişti

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluğu hak etmediğini söyleyen Yıldırım, Beşiktaş derbisiyle ilgili gündem olan ifadeler kullandı.
Samsunspor Kulübü Başkanı Robert Yüksel Yıldırım, çarpıcı açıklamalar yaptı.
Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki direkt rakipleri Beşiktaş'a yenilmesini sürpriz olarak değerlendirdi ve sarı-lacivertli iki futbolcu hakkında gündem olan ifadeler kullandı.
Samsun Gazetesi'ne konuşan Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a evinde yenilmesi sürpriz oldu. Biz BAY geçeceğiz, Beşiktaş ise Adana Demir ile oynayacak. Beşiktaş önümüze geçebilir ama son haftaya kadar mücadele edeceğiz. Hedefimiz üçüncülük. Ancak en kötü ihtimalle 4. bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Yıldırım, "Fenerbahçeliler, oyuncularımın, 'Samsun'da Galatasaray'a maçı verdiler' düşüncesiyle hareket ettikleri için ben de aynı mantığı güderek, Fenerbahçe için aynı şeyi söyleyebilirim. Talisca ve Cenk'in kalpleri ile beyinleri arasında bir çelişkiye düştüklerini söyleyebilirim. Talisca ve Cenk Beşiktaş karşısında etkisiz kaldı. Fenerbahçe bana göre kendi eliyle 3 puanı Beşiktaş'a verdi. Gördük ki Fenerbahçe gerçekten takım olarak bu sene şampiyonluğu hak etmemiş" ifadelerini kullandı.
Avrupa hedeflerine yüzde 80 ulaştıklarını belirten Yüksel Yıldırım, "Eyüspspor maçının zor olacağını biliyorduk. Çünkü hem Eyüpspor'un hem de Samsunspor'un hedefi Avrupa'ya gitmekti. Ancak biz ev sahibi olmanın avantajını iyi kullandık. Sahaya güzel bir oyun ve taraftar desteğiyle çıktık, mükemmel bir futbol sergiledik. Sonuçta maçı kazandık. Belki fark daha da büyük olabilirdi. Maşallah çocuklar çok iyi oynadı. Bu sonuçla Avrupa yolunda yüzde 80 hedefe ulaştık diyebilirim" dedi.