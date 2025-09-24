Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Maksimir Stadı'nda bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş ile kırmızı kart cezalısı Anderson Talisca kadroda yer almadı. Peki, Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /15 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak.



2 /15 Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek. Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak. Thomas Leonard ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.



3 /15 Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, bu turda Hollanda'nın Feyenoord ekibini eleyerek adını play-off turuna yazdırdı.



4 /15 Play-off turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, rakibine elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.



5 /15 Avrupa'nın kulüpler bazındaki 2 numaralı kupasına Zagreb deplasmanında başlayacak sarı-lacivertliler, rakibini yenerek iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

6 /15 Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.



7 /15 Hırvatistan liginde bu sezon 7 maça çıkan ev sahibi Dinamo Zagreb ise 5 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.

8 /15 FENERBAHÇE’DE SAKAT VE EKSİK VAR MI? Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş ile kırmızı kart cezalısı Anderson Talisca kadroda yer almadı.







9 /15 FENERBAHÇE’NİN KAMP KADROSU Sarı-lacivertlilerin Dinamo Zagreb maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun







10 /15 Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile 3. kez resmi müsabakada karşılaşacak.

11 /15 İki ekip daha önce 2018-2019 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi gruplarında kozlarını paylaşmıştı.

12 /15 Söz konusu sezonda Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yine Benfica'ya elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmiş ve grubuna Dinamo Zagreb deplasmanında başlamıştı.

13 /15 Hırvatistan'daki müsabakayı ev sahibi ekip 4-1 kazanmıştı. Kadıköy'de oynanan maç ise 0-0 eşitlikle sona ermişti.



14 /15 O sezon Dinamo Zagreb grubu lider, Fenerbahçe ise 2. sırada tamamlamıştı.

