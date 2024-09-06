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Spor

Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızın transferi için görüşmelere başladı: Victor Osimhen transferine misilleme yapılacak

Haber Merkezi
20:11 - 6/09/2024 Friday
Güncelleme: 20:38 - 6/09/2024 Friday
Yeni Şafak

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Galatasaray'ın Victor Osimhen'i kadrosuna katıp, büyük yankı uyandırmasına üzerine, dünyaca ünlü bir oyuncuyla görüşmelere başladı.

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

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Sarı lacivertli kulüpte henüz transferler bitmiş değil.

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Avrupa listesine oyuncular kaydedilse bile, Fenerbahçe lig için transfer arayışlarına devam ediyor.

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Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcü oyuncu Victor Osimhen'i kadrosuna katması büyük yankı uyandırmıştı.

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Bu transfer hem Türkiye'de hem de dünyada ses getirdi.

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Osimhen'in transferi sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar da yönetime transfer için istekte bulunmuştu.

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Bu gelişmeler sonrasında sarı lacivertliler dünyaca ünlü bir oyuncu için çalışmalara başladı.

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A Spor'un İspanyol basınına dayandırdığı habere göre; Fenerbahçe, Barcelona'da kadroda düşünülmeyen Ansu Fati için görüşmelere başladı.

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Jose Mourinho'nun transfere onay verdiği iddia edilirken, kiralık konusunun masada olduğu öğrenildi.

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Sakatlıktan yeni dönen 21 yaşındaki genç yıldızın uzun zamandır maç oynamadığı ve kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

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#Fenerbahçe
#Barcelona
#Ansu Fati
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