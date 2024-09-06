Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızın transferi için görüşmelere başladı: Victor Osimhen transferine misilleme yapılacak

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Galatasaray'ın Victor Osimhen'i kadrosuna katıp, büyük yankı uyandırmasına üzerine, dünyaca ünlü bir oyuncuyla görüşmelere başladı.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli kulüpte henüz transferler bitmiş değil.
Avrupa listesine oyuncular kaydedilse bile, Fenerbahçe lig için transfer arayışlarına devam ediyor.
Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcü oyuncu Victor Osimhen'i kadrosuna katması büyük yankı uyandırmıştı.
Bu transfer hem Türkiye'de hem de dünyada ses getirdi.
Osimhen'in transferi sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar da yönetime transfer için istekte bulunmuştu.
Bu gelişmeler sonrasında sarı lacivertliler dünyaca ünlü bir oyuncu için çalışmalara başladı.
A Spor'un İspanyol basınına dayandırdığı habere göre; Fenerbahçe, Barcelona'da kadroda düşünülmeyen Ansu Fati için görüşmelere başladı.
Jose Mourinho'nun transfere onay verdiği iddia edilirken, kiralık konusunun masada olduğu öğrenildi.
Sakatlıktan yeni dönen 21 yaşındaki genç yıldızın uzun zamandır maç oynamadığı ve kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ifade edildi.