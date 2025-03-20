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Fenerbahçe En-Nesyri’nin bonservisini belirledi: Bu rakam tarihe geçecek!

Fenerbahçe En-Nesyri’nin bonservisini belirledi: Bu rakam tarihe geçecek!

11:4620/03/2025, Thursday
G: 20/03/2025, Thursday
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’nin sezon başında Sevilla’dan rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı golcü futbolcu En Nesyri Al Nassr’ın radarına girdi. Sarı-lacivertliler Faslı yıldızın bonservis bedelini belirledi. Bu rakamda transferin gerçekleşmesi halinde Youssef En-Nesyri kulüp tarihine geçecek. İşte detaylar.

Fenerbahçe tarihinin en pahalı (19.5 milyon euro) transferi olan Youssef En-Nesyri, sezon başında Sevilla'dan kadroya katılmıştı.


İlk haftalarda eleştiri oklarının hedefi olan En-Nesyri, ilerleyen süreçte sergilediği performansla beklentilere karşılık vermişti.

Öte yandan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, En-Nesyri ile ciddi şekilde ilgilenmiş ancak oyuncu Fenerbahçe'de kalmıştı.


O dönem En-Nesyri için konuşulan rakamlar 30 milyon euro seviyesini aşmıştı.


Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe, En-Nesyri'nin bonservisini belirledi.


Al-Nassr başta olmak üzere Arap takımlarının radarında olan En-Nesyri için Fenerbahçe'nin en az 35 milyon euro talep ettiği haber detayında yer aldı.


#Youssef En Neysri
#Fenerbahçe
#Al Nassr

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