Fenerbahçe En-Nesyri’nin bonservisini belirledi: Bu rakam tarihe geçecek!

Fenerbahçe’nin sezon başında Sevilla’dan rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı golcü futbolcu En Nesyri Al Nassr’ın radarına girdi. Sarı-lacivertliler Faslı yıldızın bonservis bedelini belirledi. Bu rakamda transferin gerçekleşmesi halinde Youssef En-Nesyri kulüp tarihine geçecek. İşte detaylar.
Fenerbahçe tarihinin en pahalı (19.5 milyon euro) transferi olan Youssef En-Nesyri, sezon başında Sevilla'dan kadroya katılmıştı.
İlk haftalarda eleştiri oklarının hedefi olan En-Nesyri, ilerleyen süreçte sergilediği performansla beklentilere karşılık vermişti.
Öte yandan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, En-Nesyri ile ciddi şekilde ilgilenmiş ancak oyuncu Fenerbahçe'de kalmıştı.
O dönem En-Nesyri için konuşulan rakamlar 30 milyon euro seviyesini aşmıştı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe, En-Nesyri'nin bonservisini belirledi.
Al-Nassr başta olmak üzere Arap takımlarının radarında olan En-Nesyri için Fenerbahçe'nin en az 35 milyon euro talep ettiği haber detayında yer aldı.