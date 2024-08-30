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Spor

Rakiplerimiz belli oldu

14:30 - 30/08/2024 Cuma
Güncelleme: 15:05 - 30/08/2024 Cuma
Yeni Şafak

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu lig aşaması kura çekimi yapıldı. Kupa 2'deki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belirlendi.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi bugün yapıldı.



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Yeni formatıyla ilk kez düzenlenen Avrupa Ligi'nin kurası, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi.

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Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da rakipleri belli oldu.

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Galatasaray'ın rakipleri: Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç), RFS (Letonya) (D).

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Fenerbahçe'nin rakipleri: Manchester United (İngiltere), Slavia Prag (Çekya) (D), Olimpik Lyon (Fransa), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Union Saint-Gilloise (Belçika), Midtjylland (Danimarka) (D), Athletic Bilbao (İspanya), Twente (Hollanda) (D).

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Beşiktaş'ın rakipleri: Eintracht Frankfurt (Almanya), Ajax (Hollanda) (D), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Olimpik Lyon (Fransa) (D), Malmö (İsveç), Bodo/Glimt (Norveç) (D), Athletic Bilbao (İspanya), Twente (Hollanda) (D).

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36 takımın yer aldığı, lig usulü oynanacak yeni formatta, 8 maç sonunda ilk 8 sırada yer alan ekipler son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak.


9 ile 24. sırada yer alan 16 takım, çift maçlı eleme usulü oynayacakları maçlarla, son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek.


Lig aşamasında ilk 24'ün dışında kalan takımlar organizasyona veda edecek.


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İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.

#UEFA
#Avrupa Ligi
#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Galatasaray
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