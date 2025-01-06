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Fenerbahçe Galatasaray'ın da istediği stoper için devreye girdi: İlk teklif belli oldu

Fenerbahçe Galatasaray'ın da istediği stoper için devreye girdi: İlk teklif belli oldu

Haber Merkezi
10:256/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, stoper için gaza basmış durumda. Sarı lacivertli takım, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan yıldız isimle görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'de stoper transferi için gaza basılmış durumda.

Sarı lacivertli takımın birçok yıldız oyuncuyla masaya oturduğu öğrenildi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'de listenin ilk sırasında Fransız ekibi Lens'in yıldızı Kevin Danso yer alıyor.

Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan 26 yaşındaki Avusturyalı futbolcu için kesenin ağzı açılmış durumda.

Fenerbahçe'nin Kevin Danso için gözden çıkardığı rakam da belli oldu.

Fenerbahçe'nin Danso için Lens'e 15 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.

Fransız ekibi ise bu rakamın arttırılmasını istediği ifade edildi.

Sarı lacivertli takımın, yeniden Lens'in kapısını çalması bekleniyor.

#Fenerbahçe
#Kevin Danso
#Galatasaray

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