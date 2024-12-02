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Fenerbahçe - Gaziantep FK Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe - Gaziantep FK Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

10:422/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında sakatlıkları nedeniyle 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hafif ağrısı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise maç saatinde karar verilecek. Peki, Fenerbahçe’de Gaziantep FK maçında ilk 11’de kimler var? İşte Fenerbahçe - Gaziantep FK maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.


Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.


Ligde son 4 maçını kazanan ve son olarak hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Gaziantep engelini de aşarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor.


Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 29 puanla 2. sırada girdi.


FENERBAHÇE’DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında sakatlıkları nedeniyle 2 oyuncusundan yararlanamayacak.


Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hafif ağrısı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

DJİKU KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Alexander Djiku, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.


30 yaşındaki Ganalı stoper, Gaziantep FK karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisine çıkamayacak.


FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE

40 Dominik Livakovic

3 Samet Akaydin

6 Alexander Djiku

16 Mert Müldür

21 Bright Osayi-Samuel

5 İsmail Yüksek

10 Dusan Tadic

13 Fred

53 Sebastian Szymanski

9 Edin Dzeko

97 Allan Saint-Maximin


GAZİANTEP FK

1 Sokratis Dioudis

4 Arda Kızıldağ

5 Ertuğrul Ersoy

10 Kacper Kozlowski

11 Christopher Lungoyi

18 Deian Sorescu

20 Badou Ndiaye

22 Salem Mbakata

44 Alexandru Maxim

7 Mustafa Eskihellaç

9 Halil Dervişoğlu


#Fenerbahçe
#Gaziantep FK
#Süper Lig

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