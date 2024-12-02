Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında sakatlıkları nedeniyle 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hafif ağrısı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise maç saatinde karar verilecek. Peki, Fenerbahçe’de Gaziantep FK maçında ilk 11’de kimler var? İşte Fenerbahçe - Gaziantep FK maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /11 Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.



2 /11 Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.



3 /11 Ligde son 4 maçını kazanan ve son olarak hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Gaziantep engelini de aşarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor.



4 /11 Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 29 puanla 2. sırada girdi.



5 /11 FENERBAHÇE’DE 2 EKSİK Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında sakatlıkları nedeniyle 2 oyuncusundan yararlanamayacak.



6 /11 Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

7 /11 Hafif ağrısı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

8 /11 DJİKU KART CEZA SINIRINDA Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Alexander Djiku, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



9 /11 30 yaşındaki Ganalı stoper, Gaziantep FK karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisine çıkamayacak.



10 /11 FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11’LER FENERBAHÇE 40 Dominik Livakovic 3 Samet Akaydin 6 Alexander Djiku 16 Mert Müldür 21 Bright Osayi-Samuel 5 İsmail Yüksek 10 Dusan Tadic 13 Fred 53 Sebastian Szymanski 9 Edin Dzeko 97 Allan Saint-Maximin

