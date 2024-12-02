Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında sakatlıkları nedeniyle 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hafif ağrısı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise maç saatinde karar verilecek. Peki, Fenerbahçe’de Gaziantep FK maçında ilk 11’de kimler var? İşte Fenerbahçe - Gaziantep FK maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.
Ligde son 4 maçını kazanan ve son olarak hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Gaziantep engelini de aşarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 29 puanla 2. sırada girdi.
FENERBAHÇE’DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında sakatlıkları nedeniyle 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Hafif ağrısı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise maç saatinde karar verilecek.
DJİKU KART CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Alexander Djiku, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
30 yaşındaki Ganalı stoper, Gaziantep FK karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisine çıkamayacak.
FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
FENERBAHÇE
40 Dominik Livakovic
3 Samet Akaydin
6 Alexander Djiku
16 Mert Müldür
21 Bright Osayi-Samuel
5 İsmail Yüksek
10 Dusan Tadic
13 Fred
53 Sebastian Szymanski
9 Edin Dzeko
97 Allan Saint-Maximin
GAZİANTEP FK
1 Sokratis Dioudis
4 Arda Kızıldağ
5 Ertuğrul Ersoy
10 Kacper Kozlowski
11 Christopher Lungoyi
18 Deian Sorescu
20 Badou Ndiaye
22 Salem Mbakata
44 Alexandru Maxim
7 Mustafa Eskihellaç
9 Halil Dervişoğlu