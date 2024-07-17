Jose Mourinho’lu Fenerbahçe yeni sezona hazırlık kapsamında Championship ekiplerinden Hull City ile karşılaşacak. Daha önce bir kere karşı karşıya gelen iki takım son olarak 2022’de kozlarını paylaştı. Bu maçtan Fenerbahçe 2-0’lık üstünlükle ayrıldı. Peki, Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

1 / 7 Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile hazırlık maçı yapacak.

2 / 7 İlk etap çalışmalarını Topuk Yaylası'nda, ikinci etap hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştiren sarı-lacivertliler, bu süreçte 4 hazırlık maçına çıktı.

3 / 7 İlk etap kampında Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ekibi Petrolul Ploiesti'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Avusturya kampında ise Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile karşılaştı. Hajduk Split'e 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Admira Wacker ile 1-1 berabere kalırken, Strasbourg'u 4-0 yendi.

4 / 7 Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, "Summer Tour 2024" kapsamında hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor.



5 / 7 İngiliz ekibi İstanbul'da çıktığı ilk hazırlık maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

6 / 7 Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı yarın akşam saat 20.30’da başlayacak.

