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Spor

Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

10:13 - 17/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:13 - 17/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Jose Mourinho’lu Fenerbahçe yeni sezona hazırlık kapsamında Championship ekiplerinden Hull City ile karşılaşacak. Daha önce bir kere karşı karşıya gelen iki takım son olarak 2022’de kozlarını paylaştı. Bu maçtan Fenerbahçe 2-0’lık üstünlükle ayrıldı. Peki, Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

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Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile hazırlık maçı yapacak.

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İlk etap çalışmalarını Topuk Yaylası'nda, ikinci etap hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştiren sarı-lacivertliler, bu süreçte 4 hazırlık maçına çıktı.

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İlk etap kampında Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ekibi Petrolul Ploiesti'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Avusturya kampında ise Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile karşılaştı. Hajduk Split'e 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Admira Wacker ile 1-1 berabere kalırken, Strasbourg'u 4-0 yendi.

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, "Summer Tour 2024" kapsamında hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor.


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 İngiliz ekibi İstanbul'da çıktığı ilk hazırlık maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

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Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?


Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı yarın akşam saat 20.30’da başlayacak.


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Karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak. 

#Fenerbahçe
#Hull City
#Acun Ilıcalı
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