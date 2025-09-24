Fenerbahçe için çarpıcı iddia! Tedesco ile yıldız futbolcu arasında ciddi tartışma yaşanmış

"Kerem de odasının kapısını çalmış, 'Hocam şu şu işlerde yanlış yapıyoruz' demiş. Kerem'le bir tartışma yaşamamış, o bir tartışma değil. Kerem bazı planların yanlış olduğunu söylemiş. O da açıklamış, 'Bundan dolayı yapıyoruz' gibisinden."