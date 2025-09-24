Yeni Şafak
Fenerbahçe için çarpıcı iddia! Tedesco ile yıldız futbolcu arasında ciddi tartışma yaşanmış

16:1524/09/2025, Çarşamba
G: 24/09/2025, Çarşamba
Diğer
Seçimin ardından başkanı değişen Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Gazeteci Serdar Ali Çelikler, teknik direktör Domenico Tedesco ile yıldız futbolcunun tartışma yaşadığını öne sürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de, teknik direktör Domenico Tedesco ile Archie Brown'un tartıştığı iddia edildi.

Vole'de konuşan Serdar Ali Çelikler, Kasımpaşa maçı öncesi Fenerbahçe'de yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Tedesco, Archie Brown'la ciddi bir tartışma yaşamış. Fiziki müdahaleye varmamış ama ciddi bir tartışma yaşamış Kasımpaşa maçından önce."

"Kerem de odasının kapısını çalmış, 'Hocam şu şu işlerde yanlış yapıyoruz' demiş. Kerem'le bir tartışma yaşamamış, o bir tartışma değil. Kerem bazı planların yanlış olduğunu söylemiş. O da açıklamış, 'Bundan dolayı yapıyoruz' gibisinden."

"Bazı Türk futbolcuların, Tedesco'nun taktiksel olarak çok yeterli olmadığını söylediklerini duydum. Türk futbolculara da kimseyi beğendiremiyoruz, Mourinho dahil. Dolayısıyla ben Tedesco'nun devam etme ihtimalini zayıf görüyorum."

#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Archie Brown
