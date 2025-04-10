Fenerbahçe Livakovic'in bonservis ücretini belirledi: Bu rakam geldiği an satılacak

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli takımda Livakovic'in sezon sonunda ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe yönetimi, Livakovic'in bonservis bedelini belirledi.
Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'le ayrılık kararı aldığı iddia edildi.
Livakovic'in forma süresinden dolayı sıkıntı yaşadığı ve ayrılmak istediği iddia edilirken, Fenerbahçe'nin de bu ayrılığa onay verdiği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon başında Dinamo Zagreb'ten 6.65 milyon euro karşılığında transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu, kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginde sürdürmek istiyor.
Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe yönetiminin Livakovic için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade edildi.
Öte yandan sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki kalecinin bonservisini de belirledi.
Haberde Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic'ten en az 10 milyon euro bonservis geliri beklediği vurgulandı.
Bu sezon 28 maça çıkan Dominik Livakovic kalesinde 32 gol gördü. Hırvat eldiven 9 maçta da kalesini gole kapadı.