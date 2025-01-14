Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe aradığı stoperi Almanya'da buldu. Fenerbahçe, Lucas Silva Melo (Tuta) için Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı.

1 /10 Fenerbahçe'de transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

2 /10 Sarı lacivertli takım, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

3 /10 Fenerbahçe özellikle stoper bölgesi için oyuncu arayışındaydı.

4 /10 Sarı lacivertliler, aradığı ismi Almanya'da buldu.

5 /10 Fenerbahçe, Lucas Silva Melo (Tuta) için Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı.

6 /10 Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun menajeri ile görüşmelere başladı.

7 /10 Bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 22 maça çıkan Tuta, 1 gol kaydetti.



8 /10 Transfermarkt verilerine göre Tuta'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.