Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe aradığı stoperi Almanya'da buldu. Fenerbahçe, Lucas Silva Melo (Tuta) için Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'de transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı lacivertli takım, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe özellikle stoper bölgesi için oyuncu arayışındaydı.
Sarı lacivertliler, aradığı ismi Almanya'da buldu.
Fenerbahçe, Lucas Silva Melo (Tuta) için Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun menajeri ile görüşmelere başladı.
Bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 22 maça çıkan Tuta, 1 gol kaydetti.
Transfermarkt verilerine göre Tuta'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.
Tuta'nın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.