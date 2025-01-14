Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin yeni stoperi belli oldu: Lucas Silva Melo (Tuta) için anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'nin yeni stoperi belli oldu: Lucas Silva Melo (Tuta) için anlaşma sağlandı

Haber Merkezi
11:0214/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe aradığı stoperi Almanya'da buldu. Fenerbahçe, Lucas Silva Melo (Tuta) için Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı lacivertli takım, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe özellikle stoper bölgesi için oyuncu arayışındaydı.

Sarı lacivertliler, aradığı ismi Almanya'da buldu.

Fenerbahçe, Lucas Silva Melo (Tuta) için Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun menajeri ile görüşmelere başladı.

Bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 22 maça çıkan Tuta, 1 gol kaydetti.


Transfermarkt verilerine göre Tuta'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Tuta'nın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Lucas Silva Melo ‘’Tuta’’ kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? Detayları öğrenmek için tıklayınız.

#Fenerbahçe
#Tuta
#Lucas Silva Melo

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Geçtiğimiz yılın en çok ziyaret edilen kayak merkezi oldular: İşte Türkiye'nin en popüler 6 kayak merkezi