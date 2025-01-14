Fenerbahçe’de Eintracht Frankfurt forması giyen 25 yaşındaki oyuncu Lucas Silva Melo’nun transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler oyuncuyla sözleşme görüşmelerine başlayacak. Yaşanan gelişmenin ardından binlerce Fenerbahçe taraftarı ‘Lucas Silva Melo ‘’Tuta’’ kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?’ sorusunun yanıtını aramaya başladı. Detaylar haberimizde.

1 /11 Lucas Silva Melo ‘’Tuta’’ kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Lucas Silva Melo, bilinen adıyla "Tuta", 4 Temmuz 1999'da Brezilya'nın São Paulo şehrinde doğmuş ve 25 yaşındadır.





2 /11 Futbol kariyerine São Paulo FC'nin altyapısında başlamıştır.



3 /11 2019 yılında Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştur.



4 /11 Tuta, stoper pozisyonunda oynamasının yanı sıra sağ bek ve ön libero olarak da görev yapabilmektedir.

5 /11 Oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro’dur.



6 /11 Kariyer Detayları:

São Paulo FC: Futbol kariyerine São Paulo FC'nin altyapısında başladı.



7 /11 Eintracht Frankfurt: Ocak 2019'da Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Burada 4.5 yıllık bir sözleşme imzaladı.

8 /11 Frankfurt'ta oynadığı süre boyunca, Bundesliga'da ve diğer turnuvalarda performans gösterdi.

9 /11 Kortrijk (Kiralık): 2019-2020 sezonunda Belçika'nın Kortrijk takımına kiralık olarak gitti ve burada 18 maça çıktı, bir gol attı.

10 /11 Bu dönemde COVID-19 pandemisi nedeniyle sezon erken sona erdi.