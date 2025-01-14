Fenerbahçe’de Eintracht Frankfurt forması giyen 25 yaşındaki oyuncu Lucas Silva Melo’nun transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler oyuncuyla sözleşme görüşmelerine başlayacak. Yaşanan gelişmenin ardından binlerce Fenerbahçe taraftarı ‘Lucas Silva Melo ‘’Tuta’’ kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?’ sorusunun yanıtını aramaya başladı. Detaylar haberimizde.
Lucas Silva Melo ‘’Tuta’’ kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?
Lucas Silva Melo, bilinen adıyla "Tuta", 4 Temmuz 1999'da Brezilya'nın São Paulo şehrinde doğmuş ve 25 yaşındadır.
Futbol kariyerine São Paulo FC'nin altyapısında başlamıştır.
2019 yılında Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştur.
Tuta, stoper pozisyonunda oynamasının yanı sıra sağ bek ve ön libero olarak da görev yapabilmektedir.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro’dur.
Kariyer Detayları:
São Paulo FC: Futbol kariyerine São Paulo FC'nin altyapısında başladı.
Eintracht Frankfurt: Ocak 2019'da Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Burada 4.5 yıllık bir sözleşme imzaladı.
Frankfurt'ta oynadığı süre boyunca, Bundesliga'da ve diğer turnuvalarda performans gösterdi.
Kortrijk (Kiralık): 2019-2020 sezonunda Belçika'nın Kortrijk takımına kiralık olarak gitti ve burada 18 maça çıktı, bir gol attı.
Bu dönemde COVID-19 pandemisi nedeniyle sezon erken sona erdi.
Tuta 2020'nin Haziran ayında Eintracht Frankfurt'a tekrardan geri döndü.