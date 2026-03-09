Fenerbahçe-Samsunspor maçı Avrupa basınında geniş yer buldu: İşte atılan başlıklar

Guinee Foot (Gine): “Sidiki Cherif bir kez daha F.Bahçe'ye zafer kazandırdı. Fransız-Gineli forvet Sidiki Cherif, attığı golle Fenerbahçe için değerli bir galibiyet elde ederek bir kez daha kendini gösterdi. Cherif, bu golle Türk futboluna mükemmel bir şekilde uyum sağladığını teyit etti. Eski Angers oyuncusu olağanüstü bir formda ve Fenerbahçe için yavaş yavaş kilit bir hücum oyuncusu haline geliyor. Kritik anlarda belirleyici olma yeteneği, teknik ekibin kendisine duyduğu güveni daha da güçlendiriyor.”