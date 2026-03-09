Fenerbahçe-Samsunspor maçı Avrupa basınında geniş yer buldu: İşte atılan başlıklar

Fenerbahçe, Süper Lig’in 25’inci haftasında sahasında ağırladığı Samsunspor’u iki kez geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Mücadele Avrupa basınında da geniş yer buldu.
Karşılaşma Avrupa basınında da ilgi odağı oldu. NTV Spor’un derlediği habere göre atılan gazete başlıkları:
L'Equipe (Fransa): “Matteo Guendouzi ve Sidiki Cherif, Samsunspor karşısında Fenerbahçe'nin lideri oldular. Fransız futbolcular Matteo Guendouzi ve Sidiki Cherif, Fenerbahçe'yi Türkiye Şampiyonası'nın 25. haftasında Samsunspor karşısında 3-2'lik galibiyete taşıdı. Fenerbahçe için çalkantılı bir akşam oldu. Samsunspor karşısında iki kez geriye düşen İstanbul ekibi, maçı çevirmek için iki Fransız oyuncusuna bel bağladı.”
Guinee Foot (Gine): “Sidiki Cherif bir kez daha F.Bahçe'ye zafer kazandırdı. Fransız-Gineli forvet Sidiki Cherif, attığı golle Fenerbahçe için değerli bir galibiyet elde ederek bir kez daha kendini gösterdi. Cherif, bu golle Türk futboluna mükemmel bir şekilde uyum sağladığını teyit etti. Eski Angers oyuncusu olağanüstü bir formda ve Fenerbahçe için yavaş yavaş kilit bir hücum oyuncusu haline geliyor. Kritik anlarda belirleyici olma yeteneği, teknik ekibin kendisine duyduğu güveni daha da güçlendiriyor.”
Wal Foot (Belçika): “Domenico Tedesco ve Thorsten Fink arasında destansı bir karşılaşma. Belçika'da görev yapmış iki teknik direktör arasında Türkiye'de bir düello yaşandı. Domenico Tedesco, Thorsten Fink'e karşı az farkla galip geldi."
Africa Sport (Gine): “Cherif gol attı. Sidiki Cherif, uzatma dakikalarında attığı golle Fenerbahçe'ye Samsunspor karşısında 3-2'lik galibiyeti getirdi."
Orange (Fransa): "Guendouzi ve Cherif, Samsunspor'a karşı Fenerbahçe'yi kurtardı.”
Liga Blatt (Almanya): “İnanılmaz geri dönüş! Fenerbahçe, Samsunspor'u maçın son dakikalarında mağlup etti”
Sport1 (Almanya): “Tam bir çılgınlık! Domenico Tedesco ve Fenerbahçe, Alman teknik direktör Thorsten Fink'in çalıştırdığı Samsunspor'a karşı dramatik bir son dakika golüyle galibiyete ulaştı. Fenerbahçe, maçın bitiş düdüğünden kısa bir süre önce 1-2 gerideydi. Dorgeles Nene 90. dakikada beraberlik golünü attı. Sonrasında yaşananlar tam bir çılgınlıktı: Kornerden sonra 19 yaşındaki Sidiki Cherif, skoru 3-2'ye (90+5) getirdi. Fenerbahçe oyuncuları ve teknik ekibi coşkuyla kutlama yaptı; Chobani Stadyumu adeta patladı.”