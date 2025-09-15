Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakem raporu ortaya çıktı: Skandal hata

Trabzonspor'un iptal edilen golü hakkında ne düşünüyorsunuz? Karar doğru mu?





"Sahada öyle bir pozisyon ki, bu pozisyona faul değil diyen de olur faul diyen de olur. Yani sana göre bana göre bir pozisyon. Fakat VAR'ın karışabileceği açık bir pozisyon olduğunu düşünmüyorum. VAR müdahalesinin ve gol iptalinin yanlış olduğunu düşünüyorum."