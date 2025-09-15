Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakem raporu ortaya çıktı: Skandal hata

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı lacivertliler 1-0 kazandı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçına hakem Ozan Ergün'ün kararları damga vurdu. Birçok hatalı karara imza atan Ozan Ergün eleştirilerin hedef noktası oldu. Ayrıca Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakem raporu da ortaya çıktı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakem raporunu ve tartışmalı pozisyonlarını haberimizde bulabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Trabzonspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde ilk maçında galibiyet elde etti.
Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, kapanan rakibi karşısında net pozisyon üretmekte zorlandı. Trabzonspor, 19. dakikada Okay Yokuşlu'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalınca Fenerbahçe baskısını daha da artırdı.
Söz konusu baskı karşısında savunmada iyi direnç gösteren konuk ekip, net pozisyon vermedi. Sarı-lacivertliler, aradığı golü 45. dakikada Youssef En-Nesyri'nin ayağından buldu ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
İkinci yarıda 10 kişi kalan rakibi karşısında topun hakimiyetini elinde bulunduran sarı-lacivertliler, fazla pozisyon bulamadığı karşılaşmada sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe-Trabzonspor maçına hakem Ozan Ergün'ün kararları damga vurdu.
Birçok hatalı karara imza atan Ozan Ergün eleştirilerin hedef noktası oldu.
FIFA Kokartlı Eski Hakem Aleks Taşcıoğlu, Yeni Şafak Spor Youtube kanalında Fenerbahçe-Trabzonspor maçını değerlendirdi. Taşcıoğlu şu ifadeleri kullandı.
Trabzonspor'un iptal edilen golü hakkında ne düşünüyorsunuz? Karar doğru mu?
"Sahada öyle bir pozisyon ki, bu pozisyona faul değil diyen de olur faul diyen de olur. Yani sana göre bana göre bir pozisyon. Fakat VAR'ın karışabileceği açık bir pozisyon olduğunu düşünmüyorum. VAR müdahalesinin ve gol iptalinin yanlış olduğunu düşünüyorum."
Okay'ın gördüğü kırmızı kart doğru mu?
"Okay Yokuşlu hız alarak geliyor. Kayarak geliyor. Darbe var. Karar doğru."
Fenerbahçe'nin bir şutunda top çizgiyi geçti mi geçmedi mi tartışmaları yaşandı.
"Biz de gol çizgisi teknolojisi yok. Yarı otomatik ofsayt sistemini kullanıyoruz. Çipli topumuz da yok. Evet bir fotoğraf var. Fotoğrafa gol diyen de çıkacak, değil diyen de. O yüzden sahadaki kararı desteklememiz gerekiyor."