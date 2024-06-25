Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu: Beşiktaş Rafa Silva ile görüşmelere başladı

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız kazandıran Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin peşinde olduğu Portekiz oyuncuyla görüşmelere başladı. İkinci Başkan Hüseyin Yücel 31 yaşındaki yıldız oyuncunun transferi için Lizbon’a gitti. Peki Rafa Silva kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde.

1 / 11 Beşiktaş’ta yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı.

2 / 11 Siyah-beyazlılar 10 numara arayışını sürdürürken güne damga vuracak bir transfer gelişmesi yaşandı.



3 / 11 Beşiktaş yönetimi Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de peşinde olduğu yıldız futbolcu Rafa Silva ile görüşmelere başladı.



4 / 11 Oyuncunun transferi için Beşiktaş ikinci başkanı Hüseyin Yücel Lizbon’a gitti.



5 / 11 RAFA SİLVA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Rafa Silva, 17 Mayıs 1993'te Portekiz'in Forte da Casa kasabasında doğdu.

6 / 11 Futbola olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Silva, ülkesinin köklü kulüplerinden CD Feirense'nin altyapısında futbol eğitimine başladı.



7 / 11 Silva, profesyonel futbol kariyerine 2011 yılında CD Feirense'de başladı. Feirense formasıyla 46 maça çıkan ve 11 gol atan genç oyuncu, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.



8 / 11 2013 yılında Portekiz'in köklü kulüplerinden Braga'ya transfer olan Rafa Silva, burada kariyerinin önemli bir dönemini geçirdi.

9 / 11 Braga formasıyla 127 maça çıkan ve 26 gol atan Silva, hücum hattındaki etkinliğiyle dikkat çekti.





10 / 11 2016 yılında Portekiz'in en büyük kulüplerinden Benfica’ya transfer olan Rafa Silva, burada kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşadı.

