Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü yıldızla ilgili flaş açıklama: 'Atlarla yarışmıştı'

Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha transfer döneminde karşı karşıya geldi. Ayrıca Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü yıldızla ilgili flaş bir açıklama da geldi.

1 /11 Süper Lig lideri Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak istiyor.

2 /11 Fenerbahçe ise 11 yıla çıkan şampiyonluk hasretini önümüzdeki yıl bitirmenin planlarını yapıyor.

3 /11 Bu yüzden her iki takım da dünyaca ünlü yıldızlarla masaya oturmuş durumda.

4 /11 Hem Fenerbahçe hem Galatasaray aynı oyuncunun peşine düştü.

5 /11 Her iki takım da Bayern Münih forması giyen Leroy Sane'yi kadrosuna katmak istiyor.

6 /11 343'e konuşan gazeteci İbrahim Seten, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı.

7 /11 "Hem Galatasaray'da hem de Bayern Münih'te forma giyen Hamit Altıntop ile konuştum."

8 /11 "Sane'nin babası ile Almanya ikinci liginde birlikte oynamışlar."

9 /11 "Şunları söyledi; 'Atlarla yarışmıştı, o kadar hızlıydı babası. Kendisi Türkiye'de yürüyerek oynar."

10 /11 "Ribery, Robben tarzı bir oyuncu. Çift hane gol ve asist garanti yapar. Hangi takım alırsa işine çok yarar."