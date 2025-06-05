Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü yıldızla ilgili flaş açıklama: 'Atlarla yarışmıştı'

Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha transfer döneminde karşı karşıya geldi. Ayrıca Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü yıldızla ilgili flaş bir açıklama da geldi.
Süper Lig lideri Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak istiyor.
Fenerbahçe ise 11 yıla çıkan şampiyonluk hasretini önümüzdeki yıl bitirmenin planlarını yapıyor.
Bu yüzden her iki takım da dünyaca ünlü yıldızlarla masaya oturmuş durumda.
Hem Fenerbahçe hem Galatasaray aynı oyuncunun peşine düştü.
Her iki takım da Bayern Münih forması giyen Leroy Sane'yi kadrosuna katmak istiyor.
343'e konuşan gazeteci İbrahim Seten, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı.
"Hem Galatasaray'da hem de Bayern Münih'te forma giyen Hamit Altıntop ile konuştum."
"Sane'nin babası ile Almanya ikinci liginde birlikte oynamışlar."
"Şunları söyledi; 'Atlarla yarışmıştı, o kadar hızlıydı babası. Kendisi Türkiye'de yürüyerek oynar."
"Ribery, Robben tarzı bir oyuncu. Çift hane gol ve asist garanti yapar. Hangi takım alırsa işine çok yarar."
"Gamsız. Hiçbir faktörden olumsuz etkilenmez. Taraftar bunu dedi, hoca şunu dedi, etkilenmez bunlardan. Rahatlığı avantaj olur. İşini yapar"