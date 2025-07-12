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Fenerbahçe yıldız oyuncuyu elinden kaçırdı: Özel uçak bile gönderilmişti

Fenerbahçe yıldız oyuncuyu elinden kaçırdı: Özel uçak bile gönderilmişti

10:3612/07/2025, Cumartesi
G: 12/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'ye yıldız oyuncudan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin her konuda anlaşma sağladığı transfer iptal oldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe kadro planlaması doğrultusunda futbolcularla görüşmeye devam ediyor.


John Duran takviyesi sonrası Marco Asensio transferinde de sona gelindi. İspanyol oyuncunun kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.


Sarı-lacivertliler bu gelişmelerin odağında bir oyuncuyu daha bitirme noktasına yakınken, beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe, Gent forması giyen sol bek Archie Brown'un kulübüyle anlaşma sağlamıştı. Yönetim, 23 yaşındaki oyuncu için Belçika'ya özel uçak gönderdi.


Brown ile görüşme yapan sarı-lacivertliler, oyuncunun Milan-Fenerbahçe arasında bir karar vermesini bekliyordu.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Milan, Archie Brown transferini bitirdi. İtalyan devi, Gent'e 8-9 milyon euro arasında bonservis bedeli ödeyecek.


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