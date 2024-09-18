Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na katılacak mı? İşte alınan o karar

Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz sezon gerçekleşen olağanüstü genel kurulda, 2024-25 Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele etmeme kararı almıştı. Teknik direktör Jose Mourinho ile yapılan görüşme sonrası yönetim bu kararı tekrardan gözden geçirdi. Peki Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon katılacak mı? İşte yanıtı...
2023-24 sezonunda başkan Ali Koç ve yönetimi, gelecek sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele etmeme kararı almıştı. Olağanüstü Genel Kurul'da karar alan sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda gerçekleşecek olan yeni formatta oynamayacaklarını duyurmuştu.
Bu konuda açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Gelecek sezon uygulanacak olan Ziraat Türkiye Kupası formatında kesin olarak katılmayı düşünmüyoruz. Süper Lig'den birkaç kulüpte bu görüşte." ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Jose Mourinho ile yapılan görüşme sonrasında karar değiştirdi.
FENERBAHÇE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NA KATILACAK MI?
Gazeteci İrfan Yirmibeş'in haberine göre, "Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na katılma kararı aldı."
Bütün kupalara talip olduğunu dile getiren Mourinho, "Kadro rotasyonumuz geniş. Kupadan bu kadar kolay vazgeçmeyelim." dedi.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YENİ FORMATI NASIL?
Şampiyonlar Ligi'nde de uygulanacak olan Swiss Sistem'e göre oynanacak.
Yeni formatta; gruplara katılım hakkı elde edecek 24 takım lig ve başarı sırasına göre sıralanarak 3 torbaya ayrılacak. Her torbadan 2'şer takım olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak.
Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından 1'er takım ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.
Önümüzdeki sezon Türkiye'yi UEFA kupalarında temsil edecek 5 takım doğrudan grup müsabakalarına katılacak. Diğer 19 takım ise eleme turları sonrasında grupta yer alma hakkı elde edecek.