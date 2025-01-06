Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağı merak konusuydu. Bu konuyla ilgili Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı lacivertli yönetimle bir toplantı yaptı. Peki Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacak mı? Yönetim, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na katılması konusunda ne karar aldı? Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakipleri kim? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

1 /11 Ziraat Türkiye Kupası’nın grup aşamasında ilk hafta maçları 7 Ocak tarihi itibarıyla başlıyor.

2 /11 Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda B Grubu'nda yer alıyor.

3 /11 Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakipleri kim? Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakipleri; Erzurumspor, Gaziantep FK, Göztepe, Kasımpaşa ve İstanbulspor.

4 /11 Sarı lacivertli takımın fikstüre göre perşembe günü Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ile maçı var.

5 /11 Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacak mı? Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağı merak konusuydu.

6 /11 Bu konuyla ilgili Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı lacivertli yönetimle bir toplantı yaptı.

7 /11 Toplantıda Mourinho, yönetimin görüşüne saygı duyduğunu fakat kupaya katılmanın daha doğru bir karar olduğunu söyledi.

8 /11 Jose Mourinho hem ortada kazanılacak bir kupa olduğunu hem de ligde forma vermekte zorlandığı oyuncuların burada mücadele edebileceğini vurguladığı öğrenildi.

9 /11 Yönetim içerisinde bazı isimlerin, tepki olarak kupaya katılmama kararının daha doğru olduğunu söylediği ifade edildi.

10 /11 Genel düşüncenin ise kupanın kazanılmasının pozitif etkilerinin olacağı aynı zamanda gelecek sezon başında Süper Kupa'nın da kazanılma ihtimaliyle sezona daha iyi bir giriş yapılabileceği için; Türkiye Kupası'na katılma kararının daha doğru olduğu yönünde.