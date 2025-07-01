Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sosyal medyadan duyurdu

"Bu göreve beni layık gören Sayın Başkan Ali Y. Koç'a ve yönetim kurulumuza, görev sürem boyunca destek veren tüm çalışma arkadaşlarıma, her zaman bana sevgisini ve güvenini hissettiren büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum. Fenerbahçe’ye gönülden başarılar diliyorum."