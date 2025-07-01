Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sosyal medyadan duyurdu

Süper Lig'de sezonu hayal kırıklığı ile noktalayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımda flaş bir ayrılık yaşandı. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi flaş bir ayrılık yaşandı.
Fenerbahçe İletişim Direktörü Mustafa Sapmaz, görevinden ayrıldığını duyurdu.
Mustafa Sapmaz'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:
"Büyük bir heyecan ve sorumlulukla üstlendiğim ve yüksek bir gayretle sürdürdüğüm Fenerbahçe İletişim Direktörlüğü görevimden ayrılma kararı aldım."
"Bu göreve beni layık gören Sayın Başkan Ali Y. Koç'a ve yönetim kurulumuza, görev sürem boyunca destek veren tüm çalışma arkadaşlarıma, her zaman bana sevgisini ve güvenini hissettiren büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum. Fenerbahçe’ye gönülden başarılar diliyorum."