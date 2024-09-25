Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gelişmesi: Taraftarları sevindiren haber

Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı yarın saat 19.45’de Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Bu mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Benoit Bastien’in yardımcılıklarını ise Hicham Zakrani ile Aurélien Berthomieu yapacak. Sarı-lacivertli ekip, 3-1’lik derbi mağlubiyetinin ardından bu maçı kazanarak moral bulmak istiyor.