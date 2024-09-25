Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gelişmesi: Taraftarları sevindiren haber

Fenerbahçe'de formasından uzak kalan İrfan Can Kahveci için güzel haber geldi.
Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı yarın saat 19.45’de Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Bu mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Benoit Bastien’in yardımcılıklarını ise Hicham Zakrani ile Aurélien Berthomieu yapacak. Sarı-lacivertli ekip, 3-1’lik derbi mağlubiyetinin ardından bu maçı kazanarak moral bulmak istiyor.
Fenerbahçe’nin UEFA’ya bildirdiği 22 kişilik kadroda yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Ryan Kent, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz, Union Saint-Gilloise maçının kadrosunda olmayacak.
Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu’nda karşı karşıya gelmişti. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, kendi sahasında 1-0 mağlup olsa da turu geçen taraf olmuştu.
Fenerbahçe'nin rakipleri
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında Union Saint-Gilloise (Belçika), Twente (Hollanda) (D), Manchester United (İngiltere), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Slavia Prag (Çekya) (D), Athletic Bilbao (İspanya), Olimpik Lyon (Fransa) ve Midtjylland (Danimarka) (D) ile karşılaşacak.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gelişmesi
Fenerbahçe'de formasından uzak kalan İrfan Can Kahveci için güzel haber geldi.
Jose Mourinho, USG maçında İrfan Can'ı ilk 11'de başlatmayı planlıyor.
Geçtiğimiz yılın yıldız oyuncularından olan milli oyuncu, USG maçına ilk 11'de başlayacak.