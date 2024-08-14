Fenerbahçe’de köklü değişim: Jose Mourinho 12 futbolcuyu gönderiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. öne eleme turunda Lille’e elenen Fenerbahçe’de yaprak dökümü yaşanıyor. Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho 12 futbolcunun gönderilmesi için talimat verdi. Bu futbolculardan bazıları yüksek bonservis bedeliyle transfer olacak, bazılarıyla ise yollar karşılıklı fesih yöntemiyle ayrılacak. Peki, Fenerbahçe’den hangi futbolcular ayrılıyor? İşte detaylar.
Fenerbahçe'de, Lille maçı sonrası flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından kadrodaki birçok oyuncuyla yollarını ayıracak.
Kanarya'da veda edecek isimler ise büyük oranda netleşti.
Fenerbahçe’den hangi futbolcular ayrılıyor?
İşte takımdan ayrılması beklenen 12 futbolcu…
FERDİ KADIOĞLU
LUAN PERES
SERDAR AZİZ
SAMET AKAYDIN
RODRİGO BECAO
RADE KRUNİC
MİHA ZAJC
MİGUEL CRESPO
RYAN KENT
EMRE MOR
JOAO PEDRO
CENGİZ ÜNDER