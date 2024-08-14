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Spor

Fenerbahçe’de köklü değişim: Jose Mourinho 12 futbolcuyu gönderiyor

14:50 - 14/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:02 - 14/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. öne eleme turunda Lille’e elenen Fenerbahçe’de yaprak dökümü yaşanıyor. Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho 12 futbolcunun gönderilmesi için talimat verdi. Bu futbolculardan bazıları yüksek bonservis bedeliyle transfer olacak, bazılarıyla ise yollar karşılıklı fesih yöntemiyle ayrılacak. Peki, Fenerbahçe’den hangi futbolcular ayrılıyor? İşte detaylar.

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Fenerbahçe'de, Lille maçı sonrası flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.


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Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından kadrodaki birçok oyuncuyla yollarını ayıracak.

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Kanarya'da veda edecek isimler ise büyük oranda netleşti.


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Fenerbahçe’den hangi futbolcular ayrılıyor?


İşte takımdan ayrılması beklenen 12 futbolcu…


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FERDİ KADIOĞLU

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LUAN PERES

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SERDAR AZİZ

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SAMET AKAYDIN

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RODRİGO BECAO

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RADE KRUNİC

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MİHA ZAJC

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MİGUEL CRESPO

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RYAN KENT

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EMRE MOR

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JOAO PEDRO

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CENGİZ ÜNDER

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Lille
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