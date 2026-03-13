Fenerbahçe'de son dakika: Acil durum toplantısından radikal kararlar çıkacak!

22:20 13/03/2026, Cuma
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 26. haftasının açılış maçında Karagümrük'e yenilmesi sonrasında camia karıştı. Sarı Lacivertlilerde acil durum toplantısı gerçekleştirildiği ve radikal kararların alınmasının beklendiği belirtildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasının açılış maçında Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi. Sarı Lacivertlilerin ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi.

Şampiyonluk yarışında çok önemli bir haftada puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de oynanan oyuna büyük tepkiler geldi.

Futbol yorumcusu Yusuf Kenan Çalık, "Fenerbahçe, yine ölüm kalım maçında öldü" ifadelerini kullandı.

Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler ise Fenerbahçe'de işlerin çok kötüye gittiğini söyledi. Çelikler, sarı lacivertlilerde seçim gündeminin konuşulduğunu belirtti.

Öte yandan deneyimli yorumcu, Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco'nun görevden alınabileceğini iddia etti.

Çelikler, Fenerbahçe ile yaptığı değerlendirmelerine Kante'yi de ekledi. Fransız futbolcunun gelişiyle takımın dengesinin bozulduğunu iddia etti.

YKS sınavına kaç kişi girecek? YÖK Başkanı açıkladı