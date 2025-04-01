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Fenerbahçe'de yıldız oyuncunun kadro dışı kalmasını Mourinho engelledi: 'Başka bir kulüple anlaştı'

Fenerbahçe'de yıldız oyuncunun kadro dışı kalmasını Mourinho engelledi: 'Başka bir kulüple anlaştı'

Haber Merkezi
09:541/04/2025, Salı
G: 1/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandığı iddia edildi. Yıldız oyuncunun, yönetim tarafından kadro dışı bırakılmak istendiği fakat Mourinho'nun buna engel olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarı lacivertliler ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncularla da masaya oturmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.

Serdar Ali Çelikler'in iddiasına göre; Fenerbahçe'de Dusan Tadic, kadro dışının kapısından dönmüş.

Vole'de konuşan Serdar Ali Çelikler şu ifadeleri kullandı:

"Tadic kadro dışı kalmanın kıyısından dönmüş. Rangers maçından sonra yönetim de çok kızmış."

"Ajax’la anlaşmak üzere olduğu gerekçesiyle kadro dışının da kıyısından dönmüş yönetim kararıyla."

"Mourinho böyle bir şeye gerek olmadığını bildirmiş."

Dusan Tadic, Bodrum FK karşılaşmayla birlikte sarı-lacivertli forma altında 100. maçına çıktı.

#Fenerbahçe
#Dusan Tadic
#Serdar Ali Çelikler

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