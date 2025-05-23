Fenerbahçe'den 35 milyon euroluk teklif: İki yıldız bir arada

Ara transferde PSG'den kiralanan Slovak stoper için 15 milyon euro isteyen Fransız kulübü ile yürütülen pazarlıklar, Muani ile birlikte yeni bir boyut kazandı. Fenerbahçe'nin iki oyuncuyu 35 milyon euro bedelle kadroya katmak istediği ve resmi teklifte bulunacağı öğrenildi.