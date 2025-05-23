Fenerbahçe'den 35 milyon euroluk teklif: İki yıldız bir arada

Fenerbahçe'nin iki yıldız oyuncuyu 35 milyon euro bedelle kadroya katmak istediği ve resmi teklifte bulunacağı öğrenildi.
Yeni sezona başkanlık seçimi gölgesinde girmeye hazırlanan Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi, elini güçlendirmek adına Avrupa'da yıldız isim arayışlarını sürdürüyor.
Bir süredir sarı-lacivertli kulübün transfer gündeminde olan Parist Saint Germain'in Fransız golcüsü Randal Kolo Muani'de yeni gelişmeler yaşandı.
Sezonun ikinci yarısını Juventus'ta kiralık geçiren Muani için PSG'nin 25 milyon euro bonservis talebinde bulunduğu, Fenerbahçe'nin ise yeni bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.
PSG yönetimi ile iyi ilişkilerini de kullanarak Kolo Muaniyi İstanbul'a getirmeyi planlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, 26 yaşındaki yıldız futbolcunun yanı sıra Milan Skriniar'ı da bonservisiyle birlikte kadroya katmak istediği öğrenildi
Ara transferde PSG'den kiralanan Slovak stoper için 15 milyon euro isteyen Fransız kulübü ile yürütülen pazarlıklar, Muani ile birlikte yeni bir boyut kazandı. Fenerbahçe'nin iki oyuncuyu 35 milyon euro bedelle kadroya katmak istediği ve resmi teklifte bulunacağı öğrenildi.
Olumsuz yanıt gelmesi halinde ise öncelik Skriniar'a verilecek ve PSG 12.5 milyon euro bedelle ikna edilmeye çalışacak. Muani için ise yeni bir kiralama formülü sunulacak.
Sezonun ilk yarısını PSG'de geçiren ve 10 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Kolo Muani, ara transferde 3.6 milyon euro bedelle Serle A ekibi Juventus'a kiralandı. 26 yaşında, 1.87 boyundaki Fransız golcü, İtalya'da İse ligde 15 maçta 7 gol ve 1 asistle oynadı. Frankfurt'tan 80 milyon Euro bedelle satın alınan Muanl'nln PSG İle sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor.