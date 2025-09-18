Fenerbahçe'den Alanyaspor maçı sonrasında flaş hamle: Seçim çalışmaları durduruldu

Fenerbahçe Süper Lig'in ilk haftasında oynanması gereken erteleme maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmaya hakem kararları damga vururken, maçtan sonra Fenerbahçe yönetimi flaş bir hamle yaptı.
Fenerbahçe Süper Lig'in ilk haftasında oynanması gereken erteleme maçında Kadıköy'de Alanyaspor ile karşılaştı.
2-2 berabere biten mücadelenin son dakikasında yaşanan pozisyon maçın önüne geçti.
Eski hakemler ve yorumcular pozisyonun penaltı olması gerektiğini savunurken, karşılaşmanın hakemi oyunu devam ettirdi.
Alınan beraberliğin ardından Fenerbahçe Yönetimi de flaş bir karar aldı.
Başkan Ali Koç'un iletişim ekibi karşılaşma sonrasında şu paylaşımı yaptı:
"Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor maçında yaşanan skandal hakem kararlarının ardından 18 Eylül 2025 Perşembe günü için planlanan tüm seçim çalışmalarını iptal etmiştir."
"Başkanımız, Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu’na gidecektir. Alınan bu karar nedeniyle camiamızın anlayışına teşekkür ederiz."