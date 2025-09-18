Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'den Alanyaspor maçı sonrasında flaş hamle: Seçim çalışmaları durduruldu

Fenerbahçe'den Alanyaspor maçı sonrasında flaş hamle: Seçim çalışmaları durduruldu

Haber Merkezi
09:2718/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe Süper Lig'in ilk haftasında oynanması gereken erteleme maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmaya hakem kararları damga vururken, maçtan sonra Fenerbahçe yönetimi flaş bir hamle yaptı.

Fenerbahçe Süper Lig'in ilk haftasında oynanması gereken erteleme maçında Kadıköy'de Alanyaspor ile karşılaştı.

2-2 berabere biten mücadelenin son dakikasında yaşanan pozisyon maçın önüne geçti.

Eski hakemler ve yorumcular pozisyonun penaltı olması gerektiğini savunurken, karşılaşmanın hakemi oyunu devam ettirdi.

Alınan beraberliğin ardından Fenerbahçe Yönetimi de flaş bir karar aldı.

Başkan Ali Koç'un iletişim ekibi karşılaşma sonrasında şu paylaşımı yaptı:

"Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor maçında yaşanan skandal hakem kararlarının ardından 18 Eylül 2025 Perşembe günü için planlanan tüm seçim çalışmalarını iptal etmiştir."

"Başkanımız, Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu’na gidecektir. Alınan bu karar nedeniyle camiamızın anlayışına teşekkür ederiz."

#Fenerbahçe
#Alanyaspor
#Ali Koç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 18 Eylül Perşembe elektrik kesintilerinin olacağı ilçeleri açıkladı